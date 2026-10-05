Hà Nội rà soát quy mô dự án Safari Ba Vì, giảm tác động đến người dân

Chiều 5/10, liên quan đến dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari (gọi tắt là dự án Safari Ba Vì), có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng, đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, dự án là đề xuất của doanh nghiệp, đang ở bước thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư trình thành phố phê duyệt…

Cụ thể, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố đã tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời - thành viên Sun Group) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, thành phố đã đăng tải thông tin công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng trả lời báo chí.

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ khoảng 300 ha đất.

Đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh, con số diện tích hiện cũng chỉ là sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo đúng quy định của pháp luật.