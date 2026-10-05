Hà Nội rà soát quy mô dự án safari Ba Vì, bảo đảm quyền lợi người dân

Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra chiều 5/10 do UBND TP Hà Nội tổ chức, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết thành phố đã nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên website của sở. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất ban đầu của nhà đầu tư, chưa phải chủ trương của thành phố.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, căn cứ Luật Thủ đô và Nghị quyết 45 của HĐND thành phố, Hà Nội đã thành lập hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ dự án nhóm A. Trong quá trình thẩm định, hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy mô đầu tư trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đồng thời đánh giá kỹ tác động đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Kết quả rà soát sơ bộ xác định quy mô nghiên cứu dự án khoảng 300 ha, giảm khoảng 280 ha so với đề xuất ban đầu. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, việc rà soát nhằm lựa chọn quy mô phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026

Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ được xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Sau bước thẩm định chủ trương đầu tư, nếu được thành phố xem xét chấp thuận, dự án còn phải thực hiện các bước lập quy hoạch chi tiết. Trong quá trình này, thông tin sẽ được công khai và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tiếp theo, do đó cần khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, trong đó thương mại, dịch vụ và du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, "phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân", Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh.

Theo hồ sơ doanh nghiệp gửi Sở Tài chính Hà Nội, dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có hợp phần vườn thú bán hoang dã (safari), do Tập đoàn Sun Group đề xuất nghiên cứu đầu tư tại xã Ba Vì, với diện tích hơn 580 ha, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 251 ha, giai đoạn 2 gần 330 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại dự kiến huy động. Theo kế hoạch đề xuất, nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án từ quý IV/2026, hoàn thành toàn bộ vào quý I/2030; riêng giai đoạn 1 có thể hoàn thành từ quý IV/2028.

Xã Ba Vì nằm ở rìa phía tây bắc Hà Nội, tiếp giáp tỉnh Phú Thọ, có diện tích hơn 81 km2 và dân số trên 26.650 người. Địa bàn có địa hình đa dạng với núi, rừng, thác, suối, sông, hồ; một số điểm du lịch nổi tiếng gồm Vườn quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh - Suối Tiên và Ao Vua.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Safari Ba Vì UBND xã Ba Vì sẽ công khai thông tin về dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari để người dân tham gia đóng góp ý kiến. Theo UBND xã Ba Vì, dự án dự kiến triển khai tại thôn Giáp Thượng và thôn Sơn Lý. Việc nghiên cứu dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển của Hà Nội và địa phương, gắn với khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khu vực. Đại diện UBND xã cho biết, đề xuất dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, do các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét theo quy định. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Xã Ba Vì sẽ công khai các thông tin liên quan để người dân đóng góp ý kiến, đồng thời bảo đảm việc xem xét dự án phù hợp quy hoạch, quy định pháp luật, hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan và các giá trị văn hóa địa phương.