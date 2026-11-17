Ngày 17/11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu các phường Sơn Tây và Tùng Thiện.

Tại hội nghị, 9 cử tri thuộc các xã, phường Đoài Phương, Sơn Tây và Tùng Thiện đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề dân sinh.

Đáng chú ý, liên quan đến dự án đường trục Tây Thăng Long, cử tri cơ bản đồng tình với chủ trương đầu tư, đánh giá đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Theo cử tri, phương án này có thể giúp giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời, tái định cư, qua đó tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống người dân.

Cử tri đề nghị thành phố tổ chức khảo sát, đánh giá, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, cần công khai phương án hướng tuyến, lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 14, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu, xem xét các kiến nghị của cử tri, không chỉ giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn nghiên cứu nhân rộng thành những cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đối với dự án đường trục Tây Thăng Long, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng, đang được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu, xem xét các kiến nghị của cử tri (Ảnh: Viết Thành).

Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những băn khoăn liên quan đến phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng.

Ông giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát phương án hướng tuyến, đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật.

Sau khi rà soát, các cơ quan cần trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi tổ chức triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.