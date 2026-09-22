Hà Nội rà soát phương án bữa ăn bán trú tại từng trường học

Chính quyền cấp xã phải yêu cầu các đơn vị cung cấp cam kết cụ thể về năng lực, công suất thực hiện. Đồng thời, rà soát việc thực hiện hợp đồng, làm rõ trách nhiệm các bên và xác định các điều kiện để điều chỉnh, thay thế đơn vị cung cấp khi cần thiết. UBND cấp xã chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án dự phòng để sẵn sàng thay thế đơn vị cung cấp khi không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP), năng lực cung ứng hoặc không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

Với vấn đề thực đơn, UBND TP yêu cầu kiểm soát quá trình xây dựng, thực hiện và công khai tại các CSGD, bảo đảm phù hợp lứa tuổi HS, mức tiền ăn, yêu cầu năng lượng, dinh dưỡng, phương án tổ chức, điều kiện thực tế của trường. Các trường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xây dựng, phê duyệt, công khai, đăng tải, thực hiện thực đơn, đồng thời kiểm soát định lượng suất ăn thực tế bảo đảm thống nhất với nội dung đã công khai.

Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn CSGD về xây dựng, kiểm duyệt, công khai, đăng tải, thực hiện thực đơn, bảo đảm đầy đủ định lượng, năng lượng, dinh dưỡng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc tổ chức, kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú.

Các CSGD có nghĩa vụ thực hiện đúng phương án tổ chức bữa ăn, hợp đồng, thực đơn đã được phê duyệt, công khai. Nhà trường cần tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giao nhận, định lượng, thời gian, chất lượng suất ăn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, báo cáo các trường hợp không phù hợp.

Trong công tác kiểm tra, các đơn vị chức năng có trách nhiệm kiểm tra năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng, nguồn gốc chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng cùng các điều kiện bảo đảm ATTP. Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại sau kiểm tra.

Trường hợp phát hiện đơn vị cung cấp không bảo đảm năng lực, không thực hiện đúng phương án hoặc các nội dung đã cam kết trong hợp đồng, Sở Y tế sẽ phối hợp UBND cấp xã xử lý theo quy định.

Để hỗ trợ công tác quản lý, Sở KH&CN tiếp tục rà soát, hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và ATTP học đường Hà Nội (HanoiCheck). Công an TP chủ trì, phối hợp chủ động phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm quyền với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình lựa chọn, cung cấp thực phẩm, suất ăn, tổ chức bữa ăn bán trú.

Liên quan lĩnh vực giáo dục tại Hà Nội, Sở GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu trong năm học 2026 - 2027, các CSGD công lập chỉ được phép thu các khoản theo quy định, không được tự ý đặt ra các khoản thu hoặc ép buộc HS, cha mẹ HS đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc thực hiện các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không gồm các CSGD công lập chất lượng cao) phải tuân thủ Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND TP (quy định cụ thể danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu - chi với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động GD&ĐT).

Theo đó, các trường phổ thông công lập được thu một số khoản như tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, nước uống, đưa đón HS... Tất cả các khoản đều có mức trần quy định rõ ràng; trong đó riêng tiền chăm sóc bán trú tối đa là 235.000 đồng/HS/tháng.

Các CSGD phải xây dựng dự toán chi phí chi tiết xác định mức thu cụ thể. Mức thu này phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ HS trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu trường và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần.