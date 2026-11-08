Hà Nội rà soát mạng lưới xe buýt, không tùy tiện cắt giảm giờ phục vụ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố (Tramoc) rà soát mạng lưới xe buýt đảm bảo phù hợp nhu cầu đi lại hiện nay. Trong đó, yêu cầu việc điều chỉnh thời gian hoạt động, tần suất và lộ trình các tuyến phải xuất phát từ nhu cầu đi lại thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu rà soát mạng lưới xe buýt nhưng không tùy tiện cắt giảm thời gian phục vụ. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, trong quá trình triển khai Tramoc cần rà soát, tính toán thời gian hoạt động, giờ đóng, mở bến và tần suất chạy xe phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế; bảo đảm tính liên tục, ổn định và chất lượng dịch vụ, hạn chế thời gian chờ đợi của hành khách.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh phải bảo đảm thời gian phục vụ theo kế hoạch, không cắt giảm thời gian hoạt động của tuyến khi chưa có cơ sở phù hợp.

Đối với việc điều chỉnh, hợp lý hóa lộ trình nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng cường kết nối, Sở Xây dựng yêu cầu việc rà soát, đánh giá phải căn cứ điều kiện hạ tầng giao thông, nhu cầu đi lại thực tế và khả năng kết nối của mạng lưới.

Việc điều chỉnh không được làm phát sinh chi phí thực hiện dịch vụ so với hợp đồng thầu đã được phê duyệt, đồng thời phải duy trì chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác tuyến.

Với các tuyến đề xuất điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối, Trung tâm có trách nhiệm nghiên cứu thời điểm triển khai đối với những tuyến đã được UBND thành phố chấp thuận, báo cáo Sở Xây dựng để thực hiện.

Đối với các tuyến đề xuất mới, cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng giao thông, tổ chức vận hành, nhu cầu đi lại của hành khách và hiệu quả khai thác. Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố xem xét, chấp thuận trước khi triển khai.

Một nội dung được Sở Xây dựng lưu ý là việc rà soát hoạt động của hai tuyến buýt E06TC và E07TC được tăng cường kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ ngày 1/3/2026 theo hai hướng tuyến, gồm điểm trung chuyển Long Biên và Bến xe Giáp Bát.

Sở đề nghị Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của hai tuyến từ thời điểm đưa vào khai thác đến nay; đồng thời rà soát phương án điều chỉnh lộ trình, điểm đầu, điểm cuối phù hợp với mục tiêu tăng cường kết nối ban đầu, không làm phát sinh tăng thời gian đi lại của hành khách.

Trên cơ sở phương án được thống nhất, Tramoc có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng xem xét, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định.

Đặc biệt, sau khi triển khai phương án điều chỉnh trong quý IV/2026, Trung tâm tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác mạng lưới, xây dựng phương án hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt năm 2027, báo cáo Sở Xây dựng xem xét.