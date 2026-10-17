Hà Nội rà soát hơn 1 triệu xe, phát hiện nhiều xe đã bán chưa sang tên

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải kiểm tra. Qua rà soát, nhiều trường hợp xe đã chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số; một số phương tiện hết hạn kiểm định hoặc không còn hoạt động.

Hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện rà soát

Thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh và cập nhật thông tin phương tiện trên hệ thống đăng ký xe.

Qua quá trình này, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện đã được bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số theo quy định. Bên cạnh đó, một số phương tiện đã hết hạn kiểm định nhưng chưa được đưa đi kiểm định; có xe hư hỏng, không còn sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng.

Những trường hợp trên khiến thông tin lưu trữ trên hệ thống có thể không còn phù hợp với tình trạng phương tiện và chủ sở hữu trên thực tế, gây khó khăn cho việc xác minh, quản lý.

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, lực lượng chức năng đã rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân kiểm tra tình trạng pháp lý của phương tiện và thực hiện thủ tục theo quy định. Với xe hết hạn kiểm định, chủ phương tiện cần đưa xe đi kiểm định; với xe hết niên hạn sử dụng hoặc thuộc trường hợp phải thu hồi đăng ký, biển số, cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết.

Đối với phương tiện đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa hoàn tất thủ tục, chủ phương tiện hoặc người đang sử dụng xe cần liên hệ các điểm đăng ký xe trên địa bàn Hà Nội để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Khó xác minh xe đã chuyển nhượng từ lâu

Tại xã Phù Đổng, công tác rà soát dữ liệu phương tiện được triển khai với sự tham gia của Công an xã và sự phối hợp của các thôn, xóm. Ngoài tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, lực lượng chức năng trực tiếp đến các hộ gia đình để xác minh những trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng, cho biết địa phương có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, một trong những khó khăn là các phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký và biển số. Với những trường hợp đăng ký theo địa chỉ cũ, việc liên hệ chủ phương tiện cũng gặp trở ngại.

Ngoài ra, có phương tiện thuộc doanh nghiệp đã giải thể; một số xe bị hư hỏng, không còn hoạt động hoặc đã hết niên hạn sử dụng. Những trường hợp này đòi hỏi lực lượng chức năng phải xác minh thêm để đối chiếu dữ liệu đăng ký với tình trạng thực tế.

Để xác minh thông tin, Công an xã phối hợp với trưởng thôn, xóm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn người dân kê khai và cung cấp thông tin. Cán bộ được phân công đến từng ngõ, từng nhà để liên hệ chủ phương tiện hoặc người đang sử dụng xe, làm rõ các trường hợp chưa xác định được tình trạng.

Thực tế tại địa bàn cho thấy, dữ liệu đăng ký xe không chỉ liên quan đến thông tin trên giấy tờ mà còn phụ thuộc vào quá trình sử dụng, mua bán, chuyển nhượng và thay đổi nơi cư trú của chủ phương tiện. Nếu các thủ tục liên quan không được thực hiện đầy đủ, thông tin lưu trữ có thể không phản ánh đúng tình trạng hiện tại.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cho biết Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu phương tiện trong thời gian tới.

Phòng CSGT cũng khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an và VNeTraffic của Cục CSGT để tra cứu thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác. Khi phát hiện sai lệch hoặc cần bổ sung thông tin, người dân nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Đối với các phương tiện đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục, người dân cần thực hiện theo quy định về đăng ký xe. Việc cập nhật thông tin cần có sự phối hợp của chủ phương tiện, người đang sử dụng xe và các bên liên quan, nhất là những trường hợp giao dịch đã diễn ra từ lâu.