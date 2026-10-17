Hà Nội rà soát hơn 1 triệu xe, phát hiện nhiều trường hợp chưa sang tên

Thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công an cấp xã triển khai rà soát, xác minh và cập nhật thông tin phương tiện trên hệ thống đăng ký xe.

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, lực lượng chức năng đã rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát. (Ảnh Công an TP. Hà Nội)

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện kiểm tra.

Qua quá trình triển khai, lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp phương tiện đã được bán, chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

Ngoài ra, một số xe đã hết hạn kiểm định nhưng chưa được đưa đi kiểm định; có phương tiện bị hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã hết niên hạn. Những tồn tại này khiến dữ liệu đăng ký không còn phản ánh chính xác tình trạng phương tiện và chủ sở hữu trên thực tế.

Nhiều khó khăn khi xác minh xe đã chuyển nhượng từ lâu

Tại xã Phù Đổng, công tác rà soát được Công an xã triển khai với sự phối hợp của các thôn, xóm nhằm kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký phương tiện.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng cho biết, địa phương có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến thời điểm báo cáo, lực lượng chức năng đã xác minh gần 6.000 phương tiện.

Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do không ít xe đã được chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn thành thủ tục sang tên. Một số phương tiện đăng ký theo địa chỉ cũ khiến việc liên hệ với chủ sở hữu gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, có những phương tiện thuộc doanh nghiệp đã giải thể, xe không còn hoạt động hoặc hết niên hạn sử dụng, đòi hỏi lực lượng chức năng phải tiến hành xác minh, đối chiếu thêm.

Để khắc phục, Công an xã Phù Đổng phối hợp với trưởng thôn, xóm tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, hướng dẫn người dân kê khai thông tin. Cán bộ công an cũng trực tiếp đến các hộ gia đình để làm rõ tình trạng phương tiện và chủ sở hữu.

Khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện

Theo Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu phương tiện trong thời gian tới.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an hoặc VNeTraffic của Cục CSGT để kiểm tra thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác.

Đối với xe đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn thành thủ tục sang tên, chủ phương tiện hoặc người đang sử dụng xe cần liên hệ các điểm đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết.

Với xe hết hạn kiểm định, chủ phương tiện cần đưa xe đi kiểm định theo quy định. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc thuộc diện phải thu hồi đăng ký, biển số, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để thực hiện thủ tục.

Việc rà soát, cập nhật thông tin phương tiện nhằm bảo đảm dữ liệu đăng ký phù hợp với thực tế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, xác minh phương tiện và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.