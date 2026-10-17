Hà Nội: Rà soát hơn 1 triệu phương tiện, nhiều xe chưa làm thủ tục sang tên

Từ ngày 20/8 đến 14/10/2026, lực lượng chức năng đã rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát.

Ngoài ra, còn rất nhiều xe hết hạn kiểm định, dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ sở hữu trên thực tế.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ ngày 20/8 - 14/10, đơn vị cùng Công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt khoảng trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát.

Qua rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định.

Ngoài ra, còn rất nhiều xe hết hạn kiểm định nhưng chưa đưa đi kiểm định, dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ sở hữu trên thực tế.

Một trong những địa bàn được CSGT đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, đúng quy định là xã Phù Đổng.

Phòng CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đưa xe đi đăng kiểm đối với phương tiện hết hạn kiểm định; xe đã hết niên hạn sử dụng phải làm thủ tục thu hồi, đăng ký, biển số xe.

Đối với các phương tiện đã chuyển quyền sở hữu (bán, cho tặng...) nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe hoặc chưa sang tên xe, cảnh sát đề nghị chủ tài sản hoặc người đang sử dụng phương tiện đến các điểm đăng ký xe để được hướng dẫn.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, người đang đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi biển số. Nếu quá thời hạn 30 ngày đó mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người mua làm thủ tục thu hồi, người có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trước khi giải quyết thủ tục.

Đối với người mua làm thủ tục sang tên, sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn thành thủ tục thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để được cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.