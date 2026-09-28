Gần 29.000 ha rừng và đất lâm nghiệp được rà soát

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của thành phố.

Theo báo cáo, đến nay toàn bộ 25/25 xã, phường có rừng đã gửi báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, kèm hồ sơ, tài liệu và bản đồ để tổng hợp.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết mức độ đầy đủ, thống nhất và giá trị pháp lý của hồ sơ giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số xã đến gần thời điểm báo cáo mới hoàn thiện công tác rà soát và gửi hồ sơ nên mới chỉ ghi nhận kết quả rà soát hiện trạng.

Hà Nội rà soát gần 29.000 ha đất rừng, đề xuất điều chỉnh hơn 7.386 ha.

Đối với một số địa bàn như Kim Anh, Ba Vì, kết quả cụ thể cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và xin ý kiến UBND Thành phố.

Theo thống kê, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đưa vào phạm vi rà soát là 28.978,56 ha. Diện tích này được xác định trên cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về lâm nghiệp và dữ liệu do các địa phương quản lý, cung cấp.

Trong đó, 21.592,40 ha được UBND các xã, phường báo cáo tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Ở chiều ngược lại, 7.386,16 ha được các địa phương đề xuất xem xét điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, số liệu trên được tổng hợp theo báo cáo của các địa phương và đối chiếu với tài liệu quản lý rừng hiện có để phục vụ công tác báo cáo. Việc tổng hợp này không phải là kết luận về nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, loại đất hay tính pháp lý của hồ sơ đất đai; đồng thời không xác lập hoặc làm thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và quyền sử dụng đất.

Gần 7.000 ha được đề xuất điều chỉnh gồm những nhóm đất nào?

Đáng chú ý, trong diện tích 7.386,16 ha được các xã, phường đề xuất điều chỉnh khỏi quy hoạch lâm nghiệp có 641,54 ha đất lâm nghiệp được quy hoạch thực hiện các chức năng khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhóm này gồm đất có nguồn gốc lâm nghiệp nhưng hiện trạng là khu dân cư hiện hữu; đất thuộc các dự án đã có quyết định thu hồi; đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích không phải lâm nghiệp; đất thương mại, dịch vụ và các diện tích nhỏ, xen kẹt trong khu dân cư.

Theo Quy hoạch chung Thủ đô, các khu vực này được định hướng sử dụng vào mục đích không phải lâm nghiệp.

Tuy nhiên, việc được đưa vào danh sách đề xuất điều chỉnh không đồng nghĩa các diện tích này đã chính thức được đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp báo cáo và đề nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo đối với diện tích này.

Hồ sơ đất rừng qua nhiều thời kỳ gây khó khăn

Một trong những vấn đề được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chỉ ra là hồ sơ quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được hình thành qua nhiều thời kỳ, thuộc nhiều hệ thống quản lý khác nhau.

Các hồ sơ liên quan bao gồm hồ sơ địa chính, kiểm kê đất đai, hồ sơ lâm nghiệp, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới...

Việc tồn tại nhiều nguồn dữ liệu và hồ sơ được lập ở các thời điểm khác nhau khiến quá trình đối chiếu, xác định hiện trạng và thống nhất số liệu gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, một số xã, huyện trước đây đã có kết luận thanh tra liên quan đến quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng và việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong báo cáo kết quả rà soát của một số UBND xã, phần kết quả xử lý sau các kết luận thanh tra tại những khu vực đã được thanh tra chưa được nêu đầy đủ.

Điều này gây khó khăn cho cơ quan chuyên môn trong quá trình tổng hợp, đối chiếu và đánh giá hiện trạng quản lý đất rừng trên địa bàn.

Đề xuất tiếp tục quản lý hơn 21.500 ha

Trên cơ sở kết quả rà soát do 25 xã, phường có rừng báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo tiếp tục quản lý 21.592,40 ha rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Theo đánh giá của Sở, diện tích này cơ bản phù hợp với các quyết định của thành phố và Chính phủ.

Đối với 7.386,16 ha, UBND các xã, phường đã có báo cáo đề nghị điều chỉnh quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, được phân thành 19 nhóm đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp các nhóm diện tích này để báo cáo, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Như vậy, kết quả rà soát lần này mới là cơ sở để Hà Nội xem xét, xử lý và hoàn thiện quản lý đối với quỹ đất rừng. Việc điều chỉnh quy hoạch đối với hơn 7.386 ha sẽ còn phụ thuộc vào quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu quy hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.