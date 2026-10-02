Hà Nội rà soát được 392 người có thể làm luật sư công

Qua tổng hợp báo cáo của 84 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Sở Tư pháp Hà Nội đã bước đầu rà soát được 392 cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động khu vực nhà nước có trình độ pháp lý, đủ điều kiện hoặc có khả năng tạo nguồn thực hiện nhiệm vụ luật sư công.

Luật sư công sẽ góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong bối cảnh rủi ro tranh chấp có thể phát sinh trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó có 30 trường hợp thuộc nhóm 1. Đây là những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc thuộc diện được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư. 362 trường hợp còn lại thuộc nhóm 2-những người đã hoàn thành đào tạo nghề luật sư hoặc thuộc diện được miễn đào tạo nghề luật sư và tập sự 4 tháng.

Tuy nhiên, đây mới là nguồn nhân lực được rà soát. Để xác định người có thể tham gia thực tế còn phải xem xét điều kiện hành nghề, vị trí việc làm, nhu cầu cơ quan, khả năng bố trí, tuyển dụng và nguyện vọng cá nhân. Hà Nội sẽ tiếp tục phân loại để xác định nguồn có thể triển khai trước.

Nhu cầu sử dụng luật sư công cũng phát sinh ở nhiều lĩnh vực, tập trung vào các vụ án hành chính; tranh chấp đất đai, đầu tư, kinh doanh, thương mại; dự án kinh tế - xã hội lớn; giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị; khiếu nại, tố cáo phức tạp và những vụ việc pháp lý phức tạp.

Tại cấp xã, nhu cầu pháp lý gắn trực tiếp với đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý đô thị và thực hiện dự án. Song nhu cầu không đồng đều, có nơi phát sinh nhiều vụ việc nhưng chưa có người đủ điều kiện, trong khi nơi có nguồn nhân lực lại không có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Từ thực tế này, Sở Tư pháp Hà Nội đề xuất nghiên cứu cơ chế sử dụng luật sư công linh hoạt theo vụ việc và nhu cầu, thay vì chỉ bố trí trong phạm vi cơ quan trực tiếp quản lý. Khi cơ quan có nhu cầu, Sở Tư pháp có thể làm đầu mối giới thiệu luật sư công phù hợp về chuyên môn và kinh nghiệm.

Sở Tư pháp Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn thống nhất về hình thành, quản lý, sử dụng và giới thiệu luật sư công; cơ chế điều phối giữa các cơ quan; mối quan hệ với bộ phận pháp chế và công chức chuyên môn; đồng thời bảo đảm đào tạo, kinh phí và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thí điểm, Hà Nội dự kiến đánh giá dựa trên số vụ việc được giao, lĩnh vực tham gia, kết quả giải quyết và những vấn đề phát sinh. Đây sẽ là cơ sở để kiểm nghiệm mô hình tổ chức, điều phối và sử dụng luật sư công phù hợp với đặc thù Hà Nội.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, việc triển khai thí điểm có cơ sở thực tiễn do Hà Nội có nguồn nhân lực pháp lý tương đối lớn, trong khi nhu cầu sử dụng luật sư công xuất hiện ở nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau. Hiệu quả thí điểm phụ thuộc vào khả năng kết nối đúng người với đúng vụ việc, cùng cơ chế phối hợp và điều kiện thực hiện.