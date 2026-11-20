Không để kiến nghị cử tri dừng ở văn bản trả lời

Ngày 19/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố Nguyễn Xuân Sáng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Tây Tựu, Đông Ngạc và Thượng Cát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2021-2026 và từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến ngày 30/9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương cùng các đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 30 tiếp xúc cử tri các xã Tiến Thắng, Mê Linh, Yên Lãng, Quang Minh.

Qua giám sát cho thấy, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị cử tri tại các địa phương cơ bản được duy trì. UBND các phường đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát từng nội dung, xác định thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp và tiến độ giải quyết; đồng thời phối hợp với sở, ngành thành phố xử lý những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, hạ tầng, giao thông và quyền lợi người dân.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít kiến nghị dù đã được cơ quan chức năng trả lời nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí kéo dài qua nhiều năm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, quỹ đất tái định cư và thủ tục đầu tư.

Tại phường Xuân Đỉnh, tổng số kiến nghị cử tri qua hai nhiệm kỳ là 5 kiến nghị, đến nay đều đã có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Dù vậy, một số vấn đề người dân quan tâm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đơn cử, dự án đường số 3 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây còn phụ thuộc tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và quỹ đất tái định cư. Công trình hồ điều hòa Khu Đoàn Ngoại giao chưa hoàn thành sửa chữa, khắc phục tồn tại và chưa được bàn giao chính thức cho UBND phường quản lý. Một số dự án trường học cũng chậm tiến độ, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô và thời gian thực hiện.

Đối với phường Tây Tựu, trong hai kiến nghị thuộc thẩm quyền Thành phố được rà soát qua hai nhiệm kỳ, có một kiến nghị đã giải quyết, một kiến nghị đang tiếp tục xử lý.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị địa phương làm rõ hơn kết quả giải quyết, nhất là những nội dung chưa có minh chứng hoặc chưa xác định cụ thể thời gian hoàn thành. Với phường Xuân Đỉnh, đoàn yêu cầu làm rõ tiến độ rà soát quỹ đất xây dựng trường học tại Khu đô thị Tây Hồ Tây và thời gian hoàn thành các trường học tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn do thông tin giữa báo cáo của phường và Sở Tài chính chưa thống nhất.

Đối với phường Đông Ngạc, đoàn giám sát đề nghị làm rõ kiến nghị liên quan đến dự án đài tưởng niệm liệt sĩ, việc bố trí vốn, phương án bảo tồn và sự thống nhất giữa địa phương với cơ quan chuyên ngành; đồng thời xác định trách nhiệm giải quyết kiến nghị về nghĩa trang nằm trên địa giới phường Phú Thượng.

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố Nguyễn Xuân Sáng đánh giá, nhiều kiến nghị đã được giải quyết hoặc đang tập trung xử lý. Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục rà soát, nhất là việc xác định đầu mối, trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến địa bàn và phân cấp giữa phường với sở, ngành thành phố.

Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các xã, phường, sở, ngành tiếp tục rà soát kiến nghị chưa giải quyết hoặc chưa được làm rõ, thống nhất đầu mối, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh trong thực tiễn cần được tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, quy hoạch, hạ tầng

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 12, tổ chức tại phường Long Biên với cử tri các phường Long Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và Bồ Đề, người dân quan tâm đến chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cử tri Hoàng Văn Khanh (phường Bồ Đề) cho rằng, dự án khi hoàn thành sẽ mở thêm lựa chọn giao thông công cộng cho người dân. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của các hộ thuộc diện thu hồi đất, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ cơ chế, chính sách bồi thường, nhất là việc áp dụng đơn giá, công tác và địa điểm tái định cư.

Một vấn đề hạ tầng khác được cử tri Nguyễn Thị Mai (phường Long Biên) phản ánh là tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình. Cử tri đề nghị các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Liên quan Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng, cử tri Lê Thị Kim Dung (phường Bồ Đề) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và làm rõ các vấn đề liên quan đến khu dân cư Bắc Cầu nằm trong diện điều chỉnh quy hoạch.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan và chính quyền địa phương đã thông tin, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu số 12, đại biểu Đường Hoài Nam tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 30, tổ chức tại xã Tiến Thắng và kết nối trực tuyến tới các xã Mê Linh, Yên Lãng, Quang Minh, nhiều vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, giáo dục, y tế, giao thông và sinh kế được cử tri phản ánh.

Cử tri xã Tiến Thắng kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đất vườn, ao có nguồn gốc gắn liền với đất ở, được sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù đất có nguồn gốc lâu đời.

Cử tri xã Mê Linh đề nghị nghiên cứu cơ chế cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang nằm xen kẹt trong khu dân cư, khu vực dự án đô thị để phục vụ di chuyển, tái an táng khi đáp ứng điều kiện quy hoạch và môi trường.

Đáng chú ý, trước tác động của quá trình đô thị hóa, thu hẹp diện tích đất nông nghiệp và ảnh hưởng sinh kế tại các vùng trồng rau Tráng Việt, Tiền Phong, trồng hoa Mê Linh, Đại Thịnh, cử tri đề nghị Thành phố có giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định và sinh kế bền vững cho người dân.

Cử tri xã Yên Lãng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trọng điểm, gồm Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4, phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), Quy hoạch phân khu đô thị XB-6 và Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn 1a, tạo cơ sở phát triển đô thị, công nghiệp và kinh tế địa phương.

Đối với giao thông, cử tri đề nghị Thành phố làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường đê tả sông Hồng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri phường Bồ Đề phát biểu ý kiến.

Xác định rõ đầu mối, thời hạn giải quyết

Tiếp thu ý kiến cử tri tại xã Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương cho biết, thành phố đã tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai dự án hạ tầng trọng điểm, cải tạo, chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

Về việc làm, sinh kế trong quá trình đô thị hóa, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ chú trọng giải quyết việc làm, nhất là đối với người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm. Các kiến nghị còn lại được tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết theo quy định.

Những vấn đề được cử tri phản ánh tại các địa bàn cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không ít vấn đề liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.