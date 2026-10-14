Hà Nội rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố

Ngày 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND các phường, xã về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, nhằm cải thiện môi trường sống, bảo đảm sức khỏe nhân dân.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Ảnh minh họa.

Theo đó, tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp; đồng thời, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của loài cây gắn với cảnh quan Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”. Đề án đánh giá hoa sữa được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, tạo nên mùi hương đặc trưng của Thủ đô. Tuy nhiên, mật độ trồng cần được kiểm soát để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân, điển hình tại một số khu vực như phố Nguyễn Du, phố Đào Tấn.

Đề án cũng chỉ ra yêu cầu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn cây xanh đô thị, bảo đảm lựa chọn chủng loại cây phù hợp với từng tuyến đường, công viên và điều kiện cảnh quan, môi trường. Kinh nghiệm từ TP.HCM trong xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh cho thấy cần có quy định đồng bộ, tránh tình trạng trồng cây theo phong trào, không phù hợp với không gian đô thị.

Đối với những cây hoa sữa được trồng với mật độ cao, gây ảnh hưởng đến cư dân, Hà Nội dự kiến thực hiện thay thế trong vòng 3-7 năm tới. Việc rà soát, điều chỉnh mật độ và lựa chọn cây xanh thay thế được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và gìn giữ đặc trưng cảnh quan của Thủ đô.

Hoa sữa là cây thân gỗ, có thể cao 50 m. Bông hoa nhỏ, màu trắng đến vàng nhạt, nở từ tháng 6 đến tháng 11. Đây là loài cây gắn với mùa Thu Hà Nội, tạo dấu ấn trong cảnh quan và đời sống văn hóa của Thủ đô. Tuy nhiên, tại những tuyến phố có mật độ cây dày, hương hoa nồng khi vào mùa có thể gây bất tiện cho người dân sinh sống, làm việc tại khu vực lân cận, nhất là nơi tập trung nhiều nhà ở, chung cư và văn phòng. Thời gian gần đây, nhiều ý kiến từ phía người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng rà soát, dịch chuyển bớt cây hoa sữa, thay thế bằng các loài cây phù hợp, vừa bảo đảm cảnh quan đô thị, vừa cải thiện chất lượng môi trường sống.