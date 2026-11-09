Hà Nội: Rà soát, điều chỉnh các biển báo giao thông

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, việc lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế phương tiện được triển khai thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trong đó, quyết định quy định cụ thể phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ nhằm từng bước tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Biển báo được thay thế trên phố Trần Đăng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Trên cơ sở quy định này, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai nhiệm vụ cắm biển báo hạn chế phương tiện tại các tuyến đường, khu vực thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đến ngày 30-4-2026, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, trong đó bổ sung thêm các nội dung liên quan đến việc hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Để triển khai các quy định mới, đồng thời hạn chế việc phát sinh thêm biển báo, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, các đơn vị thực hiện đã tận dụng một số biển báo hiện trạng để lắp bổ sung nội dung theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND. Việc tận dụng hệ thống biển có sẵn giúp hạn chế số lượng cột, biển phải lắp đặt mới, góp phần tiết kiệm chi phí và bảo đảm cảnh quan trên các tuyến phố.

Tuy nhiên, quá trình lắp đặt bổ sung khiến một số biển báo có diện tích lớn hơn so với ban đầu. Do tận dụng cột biển hiện trạng nên tại một số vị trí, chiều cao biển sau khi điều chỉnh chưa bảo đảm, gây bất tiện và nhận được phản ánh của người dân.

Ban Duy tu cho biết, về cơ bản, hệ thống biển báo đã được lắp đặt bảo đảm chiều cao theo quy định. Chỉ có một số vị trí do tận dụng cột biển cũ và bổ sung thêm diện tích biển nên phát sinh tình trạng biển báo được lắp đặt ở độ cao thấp hơn yêu cầu.

Trước những phản ánh này, Ban Duy tu đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát và điều chỉnh cột biển tại các vị trí chưa phù hợp, bảo đảm chiều cao theo quy định, thuận tiện cho người tham gia giao thông quan sát, nhận biết thông tin.

Trong thời gian tới, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập phát sinh (nếu có). Qua đó, bảo đảm hệ thống báo hiệu giao thông được bố trí khoa học, thống nhất, đúng quy chuẩn, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông, vừa góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị Thủ đô.