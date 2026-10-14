Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Hà Nội rà soát, đề xuất dịch chuyển cây hoa sữa trồng mật độ dày. Ảnh: Hà Long

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh đô thị theo đề án đã phê duyệt.

Thống kê cho thấy trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ tại nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố ghi nhận trồng nhiều hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo....

Việc điều chỉnh sẽ dựa trên kết quả khảo sát thực tế từng tuyến phố, đánh giá mật độ cây, khoảng cách tới công trình, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng. Trong đó, ý kiến của người dân tại khu vực liên quan được xác định là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.

Thành phố quán triệt nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên bảo tồn các cây khỏe mạnh, hàng cây lâu năm có giá trị văn hóa và cảnh quan, không chặt hạ hay đánh chuyển đồng loạt. Cơ quan chức năng chỉ xem xét điều chỉnh ở những vị trí thực sự bất hợp lý theo đúng quy định và điều kiện kỹ thuật.

Đối với số cây được đánh chuyển, đơn vị chuyên môn sẽ lựa chọn địa điểm tiếp nhận thích hợp và lập phương án chăm sóc, theo dõi sau khi trồng. Tại những vị trí đủ điều kiện, việc trồng bổ sung cây bóng mát phải phù hợp với đặc điểm đường phố, bảo đảm không làm suy giảm không gian xanh đô thị.

Trước đó, TP Hà Nội từng nhiều lần đặt vấn đề di dời bớt cây hoa sữa trên các tuyến phố trồng mật độ quá dày để giảm mùi hoa vào mùa nở rộ, tránh gây khó chịu cho người dân. Vào năm 2019, địa phương này cũng từng đánh chuyển nhiều cây hoa sữa từ một số tuyến phố về khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn.