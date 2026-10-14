Hà Nội rà soát cây hoa sữa, đề xuất di chuyển cây trồng dày

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân; nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo Đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Theo UBND thành phố Hà Nội, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân. Theo thống kê trong "Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước", Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa.

Hoa sữa cũng là một trong những loài cây đặc trưng của Hà Nội, được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, khu đô thị. Đơn cử như trục Kim Mã - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn (Quốc lộ 32) hiện có 670 cây hoa sữa. Vành đai 1 có 481 cây hoa sữa; Vành đai 2,5 có 272 cây. Trục Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long có 350 cây, còn tuyến Kim Ngưu - Tam Trinh có 29 cây... Tại khu vực nội đô lịch sử, Nguyễn Du là tuyến phố có nhiều cây hoa sữa cổ thụ, kích thước lớn.

Trước đó, ngày 15/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký phê duyệt Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, trong đề án đề xuất tiêu chí xác định danh mục các loại cây xanh đặc trưng, đại diện áp dụng cho từng tuyến phố, khu vực; bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại cây trên một tuyến phố nhằm tăng tính đồng bộ, thẩm mỹ và thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu.

Trong đó, việc lựa chọn cây xanh cần phù hợp với tính chất từng khu vực đô thị như: Khu vực nội đô lịch sử, khu di sản ưu tiên cây có giá trị truyền thống gắn với ký ức đô thị, kích thước tán phù hợp không gian hẹp. Khu trung tâm hành chính - chính trị, quảng trường lựa chọn cây trang trọng, tạo trật tự, nhịp điệu cảnh quan rõ ràng. Khu đô thị mới, trục giao thông lớn ưu tiên cây sinh trưởng nhanh, tán rộng, khả năng che phủ và cải thiện vi khí hậu tốt. Khu công nghiệp, cửa ngõ đô thị ưu tiên cây có khả năng lọc bụi, giảm tiếng ồn và chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt. Mỗi tuyến phố, khu vực cần xác định 1-2 loài cây chủ đạo làm yếu tố nhận diện cảnh quan.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng trồng xen kẽ nhiều loài cây khác nhau gây rối loạn cảnh quan và khó khăn trong quản lý, Đề án cũng đề xuất các tiêu chí như: mỗi tuyến phố, đường xác định 1 loài cây chủ đạo, một bản sắc cảnh quan (trong trường hợp đặc thù có thể tối đa 2 loài), thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán cây và nhịp trồng. Cây chủ đạo đóng vai trò nhận diện cảnh quan của tuyến phố, tạo hình ảnh liên tục, rõ ràng và dễ ghi nhớ.

Bên cạnh đó, Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Về phát triển không gian xanh đô thị, đến năm 2030 diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10 m²/người. Tầm nhìn 100 năm, hình thành mạng lưới công viên, vườn hoa và hành lang xanh liên kết toàn thành phố, gắn với hệ thống sông Hồng, sông Đuống và các trục cảnh quan đô thị; tổ chức hệ thống không gian xanh theo cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô.