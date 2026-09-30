Hà Nội rà soát, bổ sung diện tích sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư

Thiếu hơn 5.000m² đất cho nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu chung cư

Với ý kiến đại biểu nêu về diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu chung cư còn thiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên cho biết, qua kiểm tra, rà soát, tại một số khu chung cư cũ vẫn còn dự án thiếu diện tích sinh hoạt cộng đồng. Kiểm tra sơ bộ cho thấy tổng diện tích thiếu là hơn 5.000m², phân bổ rải rác ở các dự án.

Theo quy chuẩn hiện hành quy định diện tích sinh hoạt cộng đồng là 0,8 m²/hộ. Đối với các khu chung cư xây dựng theo quy định mới, cơ bản đã bố trí đủ diện tích. Tuy nhiên, tại một số khu chung cư được xây dựng trước đây vẫn còn thiếu.

Chủ tọa điều hành phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Qua giám sát, Sở Xây dựng đã phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản trị để rà soát và bố trí bổ sung diện tích còn thiếu. Hiện nay, Sở đã rà soát và bổ sung tại các vị trí còn thiếu; trong đó có những điểm diện tích nhỏ nhưng vẫn được tận dụng tối đa để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tổng số các điểm đã được thống kê là 74 điểm.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục giám sát quá trình quản lý, sử dụng tại các khu chung cư. Trường hợp còn thiếu diện tích sinh hoạt cộng đồng, địa phương phối hợp, phản ánh với Sở Xây dựng để cùng tìm giải pháp bố trí đầy đủ các thiết chế.

Tại khu CT1A khu đô thị Việt Hưng, theo đề xuất của phường Việt Hưng, Sở đã báo cáo thành phố đề xuất chuyển 120m² diện tích kinh doanh dịch vụ thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại khu Trung Hòa - Nhân Chính, trước đây chủ đầu tư chưa bố trí diện tích sinh hoạt cộng đồng. Qua làm việc với cơ quan thanh tra và chủ đầu tư, diện tích phục vụ sinh hoạt cộng đồng đã được bố trí, cơ bản phục vụ các tòa nhà, khu chung cư.

Đối với những khu chung cư trong quá trình triển khai không thể bố trí được diện tích ngay trong khuôn viên, Sở Xây dựng sẽ nghiên cứu các vị trí xung quanh, bảo đảm bán kính phục vụ không quá 300m để bố trí thiết chế phù hợp. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các trường hợp còn thiếu trong thời gian tới.

Đại biểu Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin thêm, Luật Thủ đô năm 2026 đã quy định thành phố có quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng cho Thủ đô. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất thành phố và HĐND thành phố xem xét các giải pháp; đồng thời báo cáo, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng bộ tiêu chuẩn mới phù hợp với quy định về chính quyền địa phương hai cấp.

Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư còn lãng phí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng khi được hình thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho ban quản trị khu chung cư để quản lý, sử dụng và khai thác không gian sinh hoạt cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động cụ thể căn cứ vào nhu cầu của cư dân và do cộng đồng dân cư quyết định.

Qua rà soát cho thấy, nhìn chung các khu chung cư đều có diện tích dành cho sinh hoạt cộng đồng và được sử dụng khá hiệu quả. Không gian này không chỉ phục vụ hội họp mà còn được sử dụng cho các hoạt động thể thao, văn hóa và sinh hoạt chung của cư dân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên trả lời tại phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Dành 228ha từ quỹ đất di dời cơ sở cho thiết chế văn hóa

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc bố trí các thiết chế văn hóa trong Quy hoạch tổng thể 100 năm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đang triển khai các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Trong quá trình lập quy hoạch, Sở sẽ xác định cụ thể vị trí dành cho các trung tâm hành chính, đồng thời bố trí các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và các công trình công cộng phù hợp với từng địa phương.

Theo Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai quy hoạch, thành phố phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với các xã, phường. Trên cơ sở đó, sẽ bố trí đầy đủ quỹ đất cho các công trình, thiết chế văn hóa.

Bên cạnh đó, Sở cũng đang rà soát các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là tại khu vực nội đô đang thiếu quỹ đất. Theo đó, một trong những nguồn quỹ đất được thành phố tập trung là quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị không còn phù hợp.

Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố đã xác định 58 cơ sở phải di dời với tổng diện tích khoảng 243ha. Theo các quy hoạch đã được phê duyệt và đang triển khai, trong tổng số 243ha này, diện tích dành cho các công trình, thiết chế phục vụ công cộng khoảng 228ha.

Trong thời gian tới, khi rà soát, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch tổng thể, Sở sẽ tiếp tục bổ sung quỹ đất cho các công trình, thiết chế tại những khu vực nội đô lịch sử và các khu vực nội đô còn thiếu.