Hà Nội rà soát biển báo giao thông sau phản ánh nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ

Người dân phải tự bọc góc nhọn biển báo để tránh va chạm

Từng va phải cạnh biển báo giao thông trên đường Ngô Đình Mẫn, ông L.V.C (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, phần mép biển cứng, sắc nhọn khiến ông không khỏi lo ngại mỗi khi đi bộ trên vỉa hè.

Biển báo giao thông trên tuyến phố Văn Khê thấp hơn đầu người, chưa đúng quy chuẩn. Nhiều biển báo giao thông thấp ngang tầm đầu người, mép biển cứng và sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên vỉa hè.

Theo ông C, ban đầu biển báo tại khu vực chỉ có 3 nội dung hướng dẫn. Sau đó, cơ quan chức năng bổ sung nội dung "Cấm các loại xe tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng" bằng cách gắn thêm một biển nối phía dưới. Việc này khiến mép dưới biển báo hạ thấp từ trên 1,7m xuống còn hơn 1,6m tính từ mép đường.

"Chiều cao như vậy rất nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè", ông C phản ánh.

Không chỉ trên đường Ngô Đình Mẫn, tình trạng biển báo giao thông lắp đặt thấp cũng được người dân phản ánh tại một số tuyến phố khác ở Hà Nội.

Ghi nhận dọc tuyến phố Văn Khê và đường Lê Trọng Tấn, nhiều biển báo giao thông cỡ lớn được lắp đặt ngay trên vỉa hè, nhưng chiều cao chỉ hơn 1,6m tính từ mép đường đến mép dưới biển. Đáng chú ý, các cạnh và góc biển cứng, sắc nhọn, nằm ở vị trí người đi bộ có thể va phải nếu không chú ý quan sát.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, một số hộ dân sống ven đường đã phải tự tìm cách uốn cong mép biển, dùng cao su, xốp bọc các góc nhọn.

Người dân cho rằng, việc lắp đặt biển báo nhằm hướng dẫn, hạn chế phương tiện giao thông là cần thiết. Tuy nhiên, chiều cao và vị trí lắp đặt cần được tính toán hợp lý, vừa bảo đảm người điều khiển phương tiện dễ dàng quan sát, vừa không gây cản trở, mất an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè.

Trước những phản ánh này, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và điều chỉnh những biển báo có chiều cao chưa bảo đảm, khắc phục các bất cập.

Tận dụng biển báo cũ, một số vị trí phát sinh bất cập về chiều cao

Lý giải về việc xuất hiện những biển báo có chiều cao chưa phù hợp, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, hệ thống biển báo hạn chế phương tiện được triển khai theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND TP Hà Nội về ban hành Quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Quyết định quy định cụ thể phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, nhằm từng bước tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai lắp đặt biển báo hạn chế phương tiện tại các tuyến đường, khu vực thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đến ngày 30/4/2026, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, trong đó bổ sung các nội dung liên quan đến việc hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Để triển khai quy định mới mà không phải lắp đặt thêm quá nhiều biển báo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, các đơn vị đã tận dụng một số biển báo hiện có để bổ sung nội dung theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND.

Theo Ban Duy tu, cách làm này giúp giảm số lượng cột, biển phải lắp mới, tiết kiệm chi phí và hạn chế tác động đến cảnh quan các tuyến phố. Tuy nhiên, việc bổ sung nội dung khiến diện tích một số biển báo tăng lên. Trong khi đó, do tiếp tục sử dụng cột biển cũ, chiều cao tại một số vị trí không còn phù hợp.

Ban Duy tu cho biết, về cơ bản, hệ thống biển báo được lắp đặt bảo đảm chiều cao theo quy định. Tuy nhiên, tại một số vị trí tận dụng cột biển cũ và bổ sung thêm diện tích biển, chiều cao sau khi điều chỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, gây bất tiện cho người dân.

Thời gian tới, Ban Duy tu sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn thành phố. Những vị trí phát sinh bất cập sẽ được phát hiện và khắc phục kịp thời.

Việc rà soát, điều chỉnh không chỉ nhằm bảo đảm hệ thống biển báo đúng quy chuẩn mà còn phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến phố, hài hòa giữa yêu cầu tổ chức giao thông và nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị Thủ đô.