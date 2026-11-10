Hà Nội rà soát 126 gói thầu thu gom rác, tính phương án sắp xếp lại

Thành phố đồng thời đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, từng bước thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp ngày 10/11 của Tổ công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì.

Thu gom rác thải nhựa để tái chế thường thấy ở các địa phương. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, quy hoạch về chất thải rắn và nước thải đã bao phủ toàn địa bàn, song vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong đó, hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt cần được rà soát để tạo điều kiện đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát 126 gói thầu thu gom rác, nghiên cứu gộp những gói thầu có quy mô nhỏ. Việc sắp xếp cần hướng tới lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật để đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu gom rác trên địa bàn.

Vấn đề tổ chức lại hoạt động thu gom rác cũng được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh khi kết luận cuộc họp. Theo đó, các gói thầu vệ sinh môi trường cần có quy mô đủ lớn để thu hút những đơn vị có khả năng đầu tư lâu dài, từng bước thay thế phương thức thu gom, vận chuyển còn bất cập.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là chuyển sang sử dụng xe thu gom rác có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động, thay thế loại xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ. Cùng với đổi mới phương tiện, thành phố phải xử lý các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân.

Đối với khâu xử lý chất thải, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 5 dự án xử lý rác sinh hoạt. Các dự án này được đưa vào dự thảo Chương trình công tác của Tổ công tác nhằm tăng năng lực xử lý, giảm dần sự phụ thuộc vào hình thức chôn lấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tính toán nhu cầu xử lý rác đến năm 2045, trên cơ sở dự báo dân số Hà Nội khoảng 20 triệu người và lượng chất thải phát sinh từ 15.000 đến 20.000 tấn mỗi ngày. Việc xác định công suất các cơ sở xử lý cần tính đến nhu cầu dài hạn, bảo đảm khả năng đáp ứng khi quy mô dân số và lượng rác sinh hoạt tiếp tục tăng.

Trước mắt, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 chấm dứt việc chôn lấp rác tươi hằng ngày. Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu xử lý lượng rác đã chôn lấp bằng phương pháp đốt, đồng thời tìm giải pháp đối với tro bay phát sinh trong quá trình xử lý. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về công nghệ xử lý tro bay và khả năng tận dụng làm vật liệu xây dựng, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét.

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị chuẩn hóa các điểm thu gom rác tại xã, phường và khu chung cư, đồng thời nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực môi trường. Các ý kiến cũng đề xuất nâng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với gói thầu vệ sinh môi trường, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm của cơ quan quản lý và người đứng đầu.

Bên cạnh việc đổi mới hoạt động thu gom, xử lý rác, Hà Nội sẽ tăng cường giám sát tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang đề xuất công khai kết quả xử lý phản ánh của người dân về các hành vi đổ trộm rác, phế thải trên ứng dụng iHanoi để người dân và Tổ công tác cùng theo dõi.

Ông Cù Ngọc Trang cũng đề xuất lắp đặt camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công trình xây dựng, phục vụ giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Đối với hoạt động xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chính quyền xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những công trình để vật liệu, phế thải phát tán ra môi trường. Tất cả công trình, kể cả nhà ở riêng lẻ, phải thực hiện đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Những trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường phải bị đình chỉ thi công, kể cả công trình cấp bách.

Cùng với đó, thành phố phải xử lý triệt để tình trạng xe vận chuyển cát, sỏi, đất đá che chắn không bảo đảm, làm rơi vãi vật liệu trênđường. Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các công trường thực hiện nghiêm việc che chắn và rửa xe trước khi phương tiện ra khỏi khu vực thi công.

Về chất lượng không khí, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, ngành đang phối hợp đo đạc, dự báo diễn biến ô nhiễm, chuẩn bị phương án ứng phó với những đợt ô nhiễm cao khi điều kiện thời tiết bất lợi. Sở cũng đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường và bổ sung nhiệm vụ xử lý nước thải làng nghề vào chương trình công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu nghiên cứu cơ chế phối hợp giữa Hà Nội và các địa phương lân cận để kiểm soát nguồn phát thải, ưu tiên giảm ô nhiễm ngay từ nguồn. Thành phố không cấp phép đầu tư mới đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với những cơ sở hiện hữu.

Đối với môi trường nước, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy các dự án cải thiện chất lượng nước tại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ và Cầu Bây. Thành phố cũng nghiên cứu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý IV/2026.

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, Tổ công tác về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường được thành lập theo Quyết định số 3414-QĐ/TU ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Dự thảo Chương trình công tác năm 2027 tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm quản lý chất lượng không khí, quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chương trình, xác định rõ những nhiệm vụ cần ưu tiên, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đối với các dự án xử lý rác còn vướng mắc, phải làm rõ từng thủ tục, hạng mục chậm tiến độ và đơn vị có trách nhiệm tháo gỡ, bảo đảm các mục tiêu cải thiện môi trường được triển khai theo lộ trình cụ thể./.