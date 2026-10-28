Hà Nội ra quân xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại xứ đồng Gò Gủ

Sáng 28/10, phường Hoàng Liệt ra quân cưỡng chế công trình lấn chiếm đất công ở Thanh Liệt.

Vi phạm kéo dài, nhiều thủ đoạn né tránh

Xứ đồng Gò Gủ, phường Thanh Liệt, là khu vực tồn tại tình trạng tự ý lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công để dựng kho xưởng, xây dựng nhà ở kiên cố trong nhiều năm qua. Các vi phạm trên khu đất có diện tích gần 6.000m², thuộc khu vực từ số 68 đến số 76 ngõ 138 Tân Triều, đã xuất hiện từ giai đoạn 2008-2009 và kéo dài đến nay.

Mặc dù cơ quan chức năng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế và gửi thông báo yêu cầu phối hợp xử lý, việc chấp hành của một số chủ công trình vẫn chưa được thực hiện. Nhiều trường hợp cố tình né tránh, vắng mặt hoặc khóa cửa từ bên trong, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, có những công trình vi phạm trật tự xây dựng, tự ý lấn chiếm đất công không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm.

Một số công trình được che chắn bằng tôn bên ngoài, trong khi hoạt động xây dựng bên trong vẫn diễn ra. Các đối tượng vi phạm còn lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để thi công nhằm tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương. Ngay cả trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, một số trường hợp vẫn tiếp tục tái lấn chiếm, hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng trái phép.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định có những công trình thuộc diện không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm; một số công trình do cá nhân đầu tư nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về đất đai. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực.

Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xử lý của chính quyền địa phương, ông Trần Văn Hiếu, ở Tân Triều, cho biết người dân sinh sống trong khu vực rất lo ngại nguy cơ cháy, nổ từ các kho xưởng trái phép. Theo ông Hiếu, việc chính quyền kiên quyết phá dỡ, xử lý các công trình lấn chiếm đất công là đúng đắn, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Huy động lực lượng, bảo đảm cưỡng chế đúng quy định

Trước tình trạng vi phạm kéo dài, có nguy cơ tái diễn tại khu vực chưa được đưa vào sử dụng triệt để, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt tổ chức ra quân xử lý vi phạm giai đoạn 1, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn.

Phường Hoàng Liệt huy động tối đa phương tiện, lực lượng, nhân công ra quân phục vụ xóa vi phạm trật tự xây dựng.

Để bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công tác xã hội cùng đại diện nhân dân tổ dân phố Triều Khúc tham gia. Công an phường tổ chức lập rào chắn, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự suốt quá trình thực hiện.

Các phương tiện máy xúc và lực lượng nhân công được huy động phục vụ công tác giải tỏa. Ngành điện lực phối hợp cắt nguồn điện, nước tại các công trình vi phạm.

Cùng với đó, các tổ công tác được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể, từ tuyên truyền, vận động, kiểm đếm, niêm phong tài sản đến xử lý tình huống phát sinh, tiếp công dân và báo chí, bảo đảm hậu cần, y tế.

Việc phân công nhiệm vụ đồng bộ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện góp phần bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng trình tự pháp luật. Hoạt động xử lý nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân.

Việc tổ chức cưỡng chế không chỉ nhằm tháo dỡ các công trình vi phạm mà còn đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ khu đất sau giải phóng mặt bằng, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất theo quy hoạch.

Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ tái định cư

Khu đất sau giải phóng mặt bằng được phục vụ dự án tái định cư của thành phố Hà Nội.

Xác định mục tiêu sau xử lý vi phạm là đưa đất đai vào sử dụng đúng mục đích, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt định hướng sử dụng khu vực xứ đồng Gò Gủ sau giải phóng mặt bằng để phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn.

Trao đổi về định hướng này với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, cho biết: “Sau khi thực hiện công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ được quy hoạch để bố trí làm khu tái định cư phục vụ các trường hợp bị thu hồi đất trên địa bàn. Khi hoàn thành, dự án sẽ tiếp nhận những hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giảm tải áp lực về quỹ đất tái định cư và ổn định đời sống nhân dân”.

Theo định hướng trên, việc xử lý các công trình vi phạm tại xứ đồng Gò Gủ gắn với yêu cầu quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ nhu cầu tái định cư và bảo đảm quyền lợi, đời sống của người dân thuộc diện thu hồi đất.

Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm tồn tại trước tháng 7/2025 tại xứ đồng Gò Gủ là bước triển khai nhằm lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Thanh Liệt. Cùng với công tác cưỡng chế, việc quản lý chặt chẽ khu đất sau giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngăn ngừa vi phạm tái diễn, giữ vững kỷ cương đô thị và phục vụ các mục tiêu dân sinh theo quy hoạch.