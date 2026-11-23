Tại Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trên diện tích 180m², phục vụ gần 500 lao động. Khu sinh hoạt chung được trang bị tủ sách, ti-vi, hệ thống âm thanh, đáp ứng nhu cầu đọc sách, cập nhật thông tin, giao lưu văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt tập thể.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm sinh hoạt Văn hóa công nhân và Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn. Ảnh: NGỌC ÁNH

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu những câu chuyện, lời dạy của Bác gắn với tinh thần lao động, ý thức trách nhiệm, đoàn kết và tác phong công nghiệp. Các hạng mục được bố trí khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động tìm hiểu và tham gia các hoạt động.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội phục vụ 450 cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc 6 đơn vị thành viên. Công trình được bố trí tại Vườn bảo tồn giống cây rừng TP Hà Nội (Vườn Thực vật Hà Nội), có quy mô không gian 23ha, trong đó khu sinh hoạt chính rộng 180m². Điểm sinh hoạt được thiết kế kết hợp không gian cây xanh với các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời.

Công nhân Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn đọc sách tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC ÁNH

Để các điểm sinh hoạt hoạt động hiệu quả, LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ mỗi điểm 90 triệu đồng mua sắm trang thiết bị thiết yếu như hệ thống âm thanh, ti-vi, điều hòa nhiệt độ, tủ sách, dụng cụ thể thao... phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

Việc xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại doanh nghiệp góp phần tạo không gian sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.