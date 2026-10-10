Hà Nội ra mắt quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Sáng 10/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chứng kiến lễ ký kết phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo Trung tâm, các gia đình được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời thông qua tài khoản định danh điện tử. Thời gian thí điểm kéo dài trong ba tháng cuối năm 2026.

Điểm đáng chú ý là mô hình đưa dịch vụ công đến gần người dân ngay khi phát sinh nhu cầu, thay vì yêu cầu gia đình tự tìm hiểu và di chuyển giữa nhiều cơ quan. Việc đăng ký khai sinh cũng được đặt trong mối liên kết với các thủ tục liên thông như đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đây là bước cụ thể hóa định hướng thiết kế dịch vụ công theo "vòng đời", gắn với những sự kiện quan trọng của người dân như sinh con, đi học, kết hôn, lao động và nghỉ hưu. Cách tiếp cận này hướng tới giảm khai báo lặp lại, đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết, việc đặt quầy hỗ trợ ngay tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các gia đình tiếp cận hướng dẫn từ thời điểm phát sinh nhu cầu, tạo điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên thông theo quy định.

Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận, số hóa và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành; UBND cấp xã vẫn là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả.

Các cơ quan giải quyết không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết.

Với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thống nhất, cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn rõ nội dung cần hoàn thiện, tránh để người dân phải bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội khẳng định: việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Tại quầy, người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn khi có nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáng 10/10 (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng tại buổi lễ, đại diện gia đình sản phụ Hà Minh Phương và gia đình sản phụ Đặng Thị Hồng đã nhận Giấy khai sinh của con sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thông qua mô hình thí điểm.

Chia sẻ sau khi nhận giấy khai sinh của con, đại diện gia đình phụ sản Hà Minh Phương cho biết, việc được hướng dẫn làm thủ tục ngay tại bệnh viện giúp gia đình tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, nhất là trong những ngày đầu sau sinh. Các bước kê khai được hướng dẫn cụ thể, việc nộp hồ sơ thuận tiện, giúp gia đình hoàn thành thủ tục hành chính nhanh chóng hơn.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc trao giấy khai sinh cho 2 gia đình khi hoàn tất thủ tục đăng ký thông qua mô hình thí điểm (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo gia đình phụ sản, việc hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện không chỉ giảm bớt những lo lắng về giấy tờ sau sinh mà còn giúp gia đình có thêm thời gian chăm sóc mẹ và bé.

Đây là cách làm thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công, đồng thời giúp các thủ tục liên quan đến trẻ sơ sinh được thực hiện kịp thời. "Tôi thấy thủ tục khá nhanh chóng, thuận tiện. Quan trọng nhất là gia đình không phải đi lại nhiều mà vẫn được hướng dẫn đầy đủ ngay tại bệnh viện".