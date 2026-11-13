Hà Nội ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch tích hợp AI

Điểm đáng chú ý của nền tảng là việc kết nối thông tin về văn hóa, di sản với các nhu cầu thực tế của du khách. Thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau, người dùng có thể tiếp cận thông tin về điểm đến, ẩm thực, lưu trú, sự kiện và tour du lịch trên cùng một hệ thống. Lễ ra mắt chính thức nền tảng sẽ diễn ra vào 18h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

KẾT NỐI ĐIỂM ĐẾN, ẨM THỰC VÀ HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỦ ĐÔ

Tại mục “Khám phá”, nền tảng giới thiệu các địa danh biểu tượng, những góc phố và giá trị văn hóa đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội. Hệ thống hiện cung cấp thông tin về 1.464 di tích lịch sử và văn hóa, 82 điểm đến tâm linh và tín ngưỡng, 146 điểm đến di sản văn hóa, 9 điểm kiến trúc nghệ thuật, 20 địa điểm làng nghề truyền thống, 8 điểm thiên nhiên và sinh thái, 14 điểm mua sắm và giải trí cùng một số địa điểm khác.

Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng hình ảnh, thông tin khái quát, lưu ý dành cho du khách, giá vé và hướng dẫn di chuyển bằng taxi, xe máy hoặc xe buýt. Qua đó, các địa danh không chỉ được giới thiệu riêng lẻ mà còn được kết nối thành những hành trình khám phá có định hướng.

Bên cạnh điểm đến, mục “Ẩm thực” cung cấp thông tin về đặc sản địa phương, món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực đường phố, nhà hàng, quán ăn chay, cà phê, bánh ngọt và ẩm thực quốc tế. Mục “Lưu trú” giới thiệu 113 khách sạn, 3 homestay, 3 địa điểm căn hộ và 4 địa điểm căn hộ cao cấp, kèm thông tin địa chỉ và giá để du khách tham khảo, lựa chọn.

Nền tảng cũng cập nhật các chương trình nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc và triển lãm tại mục “Sự kiện và lễ hội”. Đối với nhu cầu tham quan, hệ thống giới thiệu 56 tour du lịch khám phá phố cổ, làng nghề và di sản Thủ đô. Ngoài ra, 30 gói trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực và sinh thái ven đô được xây dựng với lịch trình và dự toán chi phí cụ thể.

TÍCH HỢP BẢN ĐỒ SỐ VÀ TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ DU KHÁCH

Một trong những tiện ích đáng chú ý là bản đồ số thông minh, hỗ trợ định vị và tìm kiếm điểm đến, dịch vụ thiết yếu. Tọa độ GPS tại các di tích được chuẩn hóa theo đúng cổng đón khách thực tế nhằm hạn chế tình trạng chỉ đường sai lệch. Các biểu tượng trên bản đồ tự động thay đổi theo trạng thái mở, đóng cửa của điểm đến.

Bản đồ đồng thời tích hợp thông tin về các tiện ích trong bán kính 500m - 1km như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, trạm xe buýt, ATM và trạm y tế. Người dùng còn có thể tra cứu khu vực có nguy cơ ngập lụt, đồn công an, bệnh viện, tuyến metro và các địa điểm cần thiết khác. Chế độ ngoại tuyến cũng được hỗ trợ khi không có kết nối Internet.

Để giúp người dùng đánh giá nguồn thông tin, dữ liệu trên nền tảng được phân thành ba cấp độ tin cậy, gồm: Thành phố xác nhận, điểm đến cung cấp và cộng đồng giới thiệu.

Không dừng ở việc cung cấp thông tin, hệ thống hướng tới hỗ trợ người dân và du khách trong quá trình tổ chức chuyến đi thông qua các tiện ích khác nhau. Ảnh minh họa

Cùng với bản đồ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng để cá nhân hóa hành trình. Trợ lý AI du lịch hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý lịch trình theo quỹ thời gian của người dùng, từ 3 tiếng, nửa ngày, một ngày đến tour đêm. Dựa trên ngữ cảnh và nhu cầu tìm kiếm, trợ lý có thể đề xuất điểm đến tiếp theo nhằm tối ưu quãng đường di chuyển.

Nền tảng còn tích hợp tính năng nhận diện địa điểm qua camera và cá nhân hóa các gợi ý hành trình, giúp người dùng tìm hiểu và lựa chọn trải nghiệm phù hợp.

Không dừng ở việc cung cấp thông tin, hệ thống hướng tới hỗ trợ người dân và du khách trong quá trình tổ chức chuyến đi thông qua các tiện ích đặt bàn, đặt phòng, mua tour và xuất vé điện tử tích hợp mã QR. Các chuyên mục như “Hôm nay Hà Nội có gì?”, cẩm nang “Lần đầu đến Hà Nội” cũng được xây dựng nhằm đáp ứng những nhu cầu tìm kiếm cụ thể.

Đáng chú ý, mục 360 độ cung cấp trải nghiệm tham quan thực tế ảo tại nhiều điểm đến, cho phép người dân và du khách khám phá không gian, cảnh quan trước khi đến trực tiếp.

Bên cạnh các tiện ích phục vụ tham quan, nền tảng bố trí cố định nút hỗ trợ khẩn cấp SOS trên giao diện. Khi cần thiết, người dùng có thể kết nối đường dây nóng với Công an Thành phố và truyền tọa độ khẩn cấp thông qua iHanoi. Hệ thống mã QR cũng được triển khai tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt, giúp du khách nhanh chóng truy cập thông tin cần thiết trong quá trình di chuyển và trải nghiệm tại Hà Nội.