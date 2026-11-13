Hà Nội ra mắt nền tảng du lịch thông minh tích hợp AI, bản đồ số

Nền tảng kết nối các giá trị văn hóa, di sản với nhu cầu trải nghiệm thực tế, giúp người dùng tra cứu điểm đến, ẩm thực, lưu trú, sự kiện và tour du lịch trên nền tảng thay vì tìm kiếm rời rạc từ nhiều nguồn. Tại mục “Khám phá”, hệ thống tích hợp dữ liệu của 1.464 di tích lịch sử và văn hóa, 146 điểm di sản văn hóa, 82 điểm tâm linh, tín ngưỡng, 20 làng nghề truyền thống, 14 điểm mua sắm, giải trí, 9 điểm kiến trúc nghệ thuật và 8 điểm thiên nhiên, sinh thái, kèm hình ảnh, lưu ý dành cho du khách, giá vé và hướng dẫn đi lại bằng taxi, xe máy hoặc xe buýt.

Ảnh minh họa.

Ở nhóm dịch vụ, mục “Ẩm thực” tổng hợp từ đặc sản địa phương, món truyền thống, ẩm thực đường phố đến nhà hàng, quán chay, cà phê, bánh ngọt và ẩm thực quốc tế kèm địa điểm, mức giá.

Mục “Lưu trú” giới thiệu 113 khách sạn, 3 homestay, 3 địa điểm căn hộ và 4 địa điểm căn hộ cao cấp, kèm thông tin địa chỉ, giá để du khách tìm kiếm nơi nghỉ phù hợp.

Tại mục “Sự kiện và lễ hội”, nền tảng cũng cập nhật các sự kiện nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc, triển lãm theo dòng thời gian. Đồng thời, nền tảng giới thiệu 56 tour du lịch và 30 gói trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực, sinh thái ven đô với lịch trình cùng dự toán chi phí. Người dùng có thể đặt bàn, đặt phòng, mua tour, xuất vé điện tử mã QR, tham quan thực tế ảo 360 độ và tra cứu các chuyên mục “Hôm nay Hà Nội có gì?” hay “Lần đầu đến Hà Nội”.

Về công nghệ, bản đồ số thông minh cho phép sử dụng ở chế độ ngoại tuyến khi không có Internet. Tọa độ GPS các di tích được chuẩn hóa theo đúng cổng đón khách thực tế; biểu tượng tự động đổi theo trạng thái đóng hoặc mở cửa và hiển thị các tiện ích trong bán kính 500 m - 1 km như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, trạm xe buýt, ATM, trạm y tế, cùng thông tin tuyến metro, bệnh viện, đồn công an và khu vực có nguy cơ ngập lụt. Dữ liệu trên bản đồ được phân loại theo ba cấp độ tin cậy: Thành phố xác nhận, điểm đến cung cấp và cộng đồng giới thiệu.

Song song với bản đồ số, Trợ lý AI du lịch hỗ trợ tương tác giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, nhận diện địa điểm qua camera và gợi ‎ lịch trình theo quỹ thời gian như 3 tiếng, nửa ngày, một ngày hoặc tour đêm. Giao diện nền tảng bố trí cố định nút hỗ trợ khẩn cấp SOS kết nối đường dây nóng với Công an Thành phố và truyền tọa độ qua iHanoi, đồng thời hệ thống mã QR được triển khai tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt.