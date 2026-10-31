Hà Nội: Ra mắt mô hình 'Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần' tại xã Quảng Oai

Ra mắt “Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần” tại xã Quảng Oai

Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc triển khai thí điểm mô hình “Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần” là một trong những nhiệm vụ của Tổ công tác số 4 - UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình hành động số 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình “Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi” tại 6 xã, phường; mô hình “Phục hồi chức năng, can thiệp sớm dựa vào gia đình và cộng đồng” tại 5 xã, phường, qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, “Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần” tại Trung tâm CS&PHCN người tâm thần số 1 Hà Nội mang tầm quan trọng đặc biệt đối với mạng lưới an sinh xã hội của Thủ đô.

Đây là bước đột phá chuyển đổi từ mô hình nuôi dưỡng, quản lý thụ động sang mô hình tổ hợp y tế - xã hội đa chức năng, chủ động và khép kín.

Tại đây, hơn 800 bệnh nhân khuyết tật đặc biệt nặng không chỉ được nuôi dưỡng an toàn, mà được sàng lọc, phân loại theo cấp độ chăm sóc, được điều trị y khoa kết hợp phục hồi chức năng vận động, trị liệu tâm lý, lao động trị liệu làm nghề, tăng gia sản xuất và thụ hưởng các dịch vụ phụ trợ văn minh ngay trong khuôn viên đơn vị.

Bên cạnh đó, mô hình giữ vai trò là điểm tựa an sinh cho hàng ngàn gia đình và cộng đồng. Việc chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng hiệu quả cho người bệnh tâm thần nặng giúp giải tỏa áp lực tâm lý, gánh nặng kinh tế và giải phóng sức lao động cho thân nhân người bệnh; đồng thời phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn tại cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ

Để mô hình vận hành thực chất, an toàn, hiệu quả và thực sự trở thành mô hình điểm của thành phố để nhân rộng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đề nghị Trung tâm và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là phải đặt yếu tố an toàn tính mạng, sức khỏe của người bệnh và chất lượng chuyên môn lên hàng đầu. Trung tâm cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, xây dựng lộ trình cụ thể để phát triển hiệu quả dịch vụ chăm sóc, điều trị tự nguyện chất lượng cao và các hoạt động dịch vụ phụ trợ đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức cùng các bệnh viện đa khoa khu vực (Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ...) tăng cường hỗ trợ chuyên môn, đào tạo cầm tay chỉ việc, chuyển giao kỹ thuật điều trị - phục hồi chức năng và kết nối hội chẩn, cấp cứu kịp thời cho Trung tâm...

Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với 11 khu nội trú và khu phục hồi chức năng, phòng khám chuyên khoa tâm thần, nhà thuốc nội bộ, khu chăm sóc y tế toàn diện dành cho cả đối tượng già yếu, liệt gắn liền với ứng dụng phần mềm số hóa quản trị sức khỏe, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác an ninh được tối ưu hóa thông qua hệ thống camera giám sát 24/24 giờ kết hợp phương pháp quản lý KPI hàng ngày.

Đặc biệt, chuỗi trị liệu mở như vườn hoa, vườn rau cùng các xưởng nghề (may mặc, làm hoa thủ công, chăn nuôi) nơi bệnh nhân trực tiếp tham gia.