Hà Nội: Ra mắt mô hình 'Tổ hợp chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần'

Việc triển khai thí điểm mô hình là một trong những nhiệm vụ của Tổ công tác số 4 - UBND TP về việc triển khai Chương trình hành động 06-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trước đó, TP đã triển khai thí điểm mô hình “Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi” tại 6 xã, phường; mô hình “Phục hồi chức năng, can thiệp sớm dựa vào gia đình và cộng đồng” tại 5 xã, phường.

Tại Lễ ra mắt, đại diện Sở Y tế cho biết, bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) toàn diện, bền vững và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn là mục tiêu xuyên suốt của TP. Trong hệ thống ASXH của Thủ đô, người mắc bệnh tâm thần mạn tính, người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh - tâm thần và người cao tuổi suy giảm nhận thức, yếu liệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đòi hỏi sự chung tay bảo vệ và chăm sóc đặc biệt của cả xã hội.

Việc xây dựng, ra mắt mô hình “Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần” tại Trung tâm CS&PHCN người tâm thần số 1 Hà Nội mang tầm quan trọng với mạng lưới ASXH của Thủ đô.

Đây là bước đột phá chuyển đổi từ mô hình nuôi dưỡng, quản lý thụ động sang mô hình tổ hợp y tế - xã hội đa chức năng, chủ động, khép kín. Tại đây, hơn 800 bệnh nhân khuyết tật đặc biệt nặng được nuôi dưỡng an toàn, mà được sàng lọc, phân loại theo cấp độ chăm sóc, được điều trị y khoa kết hợp phục hồi chức năng vận động, trị liệu tâm lý, lao động trị liệu làm nghề, tăng gia sản xuất và thụ hưởng các dịch vụ phụ trợ văn minh ngay trong khuôn viên đơn vị.

Mô hình giữ vai trò là điểm tựa an sinh cho hàng ngàn gia đình và cộng đồng. Việc chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng hiệu quả cho người bệnh tâm thần nặng giúp giải tỏa áp lực tâm lý, gánh nặng kinh tế và giải phóng sức lao động cho thân nhân người bệnh; đồng thời phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn tại cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình kết nối liên thông giữa cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc tập trung - bệnh viện (BV) - trạm y tế - chính quyền cơ sở - gia đình người bệnh, giúp quá trình điều trị, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng diễn ra liên tục, khoa học và bền vững.

Để mô hình vận hành thực chất, an toàn, hiệu quả và thực sự trở thành mô hình điểm của TP để nhân rộng, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Trung tâm và các đơn vị liên quan đặt yếu tố an toàn tính mạng, sức khỏe của người bệnh, chất lượng chuyên môn lên hàng đầu. Trung tâm cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, xây dựng lộ trình cụ thể để phát triển hiệu quả dịch vụ chăm sóc, điều trị tự nguyện chất lượng cao và các hoạt động dịch vụ phụ trợ đúng quy định để tái đầu tư cho người bệnh và nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ, nhân viên.

Sở Y tế cũng đề nghị Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai), BV Tâm thần Hà Nội, BV Phục hồi chức năng Hà Nội, BV Tâm thần Mỹ Đức cùng các BV đa khoa khu vực (Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ...) tăng cường hỗ trợ chuyên môn, đào tạo “cầm tay chỉ việc”, chuyển giao kỹ thuật điều trị - phục hồi chức năng và kết nối hội chẩn, cấp cứu kịp thời cho Trung tâm.

Cấp ủy, chính quyền và Trạm y tế xã Quảng Oai phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị xã hội; rà soát, sàng lọc, can thiệp sớm người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận người bệnh sau khi đã phục hồi ổn định tại Trung tâm được hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Tổ hợp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với 11 khu nội trú và khu phục hồi chức năng, phòng khám chuyên khoa tâm thần, nhà thuốc nội bộ, khu chăm sóc y tế toàn diện dành cho cả đối tượng già yếu, liệt gắn liền với ứng dụng phần mềm số hóa quản trị sức khỏe, dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác an ninh được tối ưu hóa thông qua hệ thống camera giám sát 24/24 giờ kết hợp phương pháp quản lý KPI hàng ngày.

Trung tâm còn có chuỗi trị liệu mở như vườn hoa, vườn rau cùng các xưởng nghề (may mặc, làm hoa thủ công, chăn nuôi) nơi bệnh nhân trực tiếp tham gia.