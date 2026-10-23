Hà Nội ra mắt mô hình thiết chế văn hóa gắn với chuyển đổi số

Đại biểu tham quan mô hình thiết chế văn hóa tổ dân phố tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 4.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, hiệu quả của thiết chế văn hóa không chỉ được quyết định bởi cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp nhu cầu và được duy trì thường xuyên. Nhà văn hóa phải là nơi người dân muốn đến, tích cực tham gia và tìm thấy những giá trị hữu ích cho đời sống.

Ông Trần Trung Hiếu đề nghị phường Giảng Võ và Tổ dân phố số 4 xác định rõ đầu mối phụ trách, phân công trách nhiệm quản lý; xây dựng, công khai lịch sinh hoạt theo tuần, tháng; phối hợp với các đoàn thể, câu lạc bộ tổ chức hoạt động phù hợp từng nhóm dân cư, tránh tình trạng chỉ sôi nổi trong thời gian đầu sau lễ ra mắt.

Với đặc điểm địa bàn đô thị trung tâm, phường cần sắp xếp công năng linh hoạt, bố trí hoạt động theo khung giờ, nghiên cứu kết nối với công viên, vườn hoa, sân chơi và không gian công cộng khi có điều kiện.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa tổ dân phố và mô hình "Nhà văn hóa số" tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ. Ảnh: TT.

Việc ứng dụng công nghệ số cần dễ tiếp cận, dễ sử dụng, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng số; đồng thời lựa chọn kênh thông tin phù hợp để thông báo lịch sinh hoạt, kết nối câu lạc bộ và tiếp nhận phản hồi. Người dân cần được tham gia đề xuất nội dung, tổ chức hoạt động và cùng gìn giữ cơ sở vật chất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đánh giá quá trình vận hành, chú trọng tần suất hoạt động, mức độ tham gia của người dân, hiệu quả sử dụng không gian và khả năng duy trì lâu dài.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và lãnh đạo phường Giảng Võ giao lưu với Câu lạc bộ văn nghệ Mùa thu tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 4. Ảnh: TT.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà nhấn mạnh, mô hình hướng tới nâng cao đời sống tinh thần, thể chất và kỹ năng số cho nhân dân; trong đó, sự hưởng ứng, tham gia thường xuyên của người dân là yếu tố quan trọng quyết định sức sống lâu dài.

Thời gian tới, UBND phường sẽ duy trì, phát triển các câu lạc bộ, khai thác hiệu quả các không gian chức năng; thường xuyên đánh giá kết quả, tiếp thu ý kiến nhân dân để điều chỉnh hoạt động, hoàn thiện quy trình vận hành. Từ thực tiễn tại Tổ dân phố số 4, phường sẽ rút kinh nghiệm, tiến tới nhân rộng những cách làm phù hợp tại các nhà văn hóa, tổ dân phố khác trên địa bàn.