Hà Nội ra mắt mô hình mới cho Nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực trung tâm

Các đại biểu tham quan mô hình thiết chế văn hóa tại Tổ 4 phường Giảng Võ, Hà Nội. (Ảnh: GIANG NAM)

Ngày 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố. Đây là mô hình đại diện cho nhóm phường trung tâm của thành phố.

Mô hình được triển khai tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ. Mô hình này lấy thư viện cộng đồng và phát triển văn hóa đọc làm điểm nhấn, gắn với ứng dụng công nghệ số.

Thiết chế có tổng diện tích khuôn viên 693m², diện tích xây dựng 82,5m², gồm 3 tầng; khu vực phục vụ hoạt động thể dục thể thao rộng 280m². Không gian được bố trí các khu vực sinh hoạt cộng đồng, thư viện, hội trường khoảng 60 chỗ ngồi, sân hoạt động ngoài trời, cây xanh và công trình phụ trợ.

Biểu diễn văn nghệ trong lễ ra mắt mô hình hoạt động mới tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 4, phường Giảng Võ. (Ảnh: GIANG NAM)

Thư viện cộng đồng tại tầng 1 có gần 1.500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Các hoạt động đọc, mượn sách, giới thiệu sách, đọc sách cùng thiếu nhi, sinh hoạt câu lạc bộ và trao đổi chuyên đề được tổ chức thường xuyên, hướng tới kết nối gia đình, trường học và các tổ dân phố. Việc bổ sung, luân chuyển sách và huy động nguồn lực xã hội hóa cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Gắn với thư viện là không gian công nghệ số, hệ thống máy tính kết nối Internet, wifi miễn phí và sự hỗ trợ của Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Gắn liền với hạ tầng này là các Câu lạc bộ: Văn nghệ, Dân vũ, Thể thao… Các câu lạc bộ luân phiên đăng ký sinh hoạt trong ngày, trong tuần.

Mô hình do Ủy ban nhân dân phường quản lý, Phòng Văn hóa-Xã hội tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước; Ban Chủ nhiệm do Ủy ban nhân dân phường thành lập, tổ chức hoạt động theo nội quy, quy chế quản lý và sử dụng thiết chế.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 19/10/2026 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2026-2030. Tùy thuộc điều kiện các xã, phường mà các địa phương xây dựng những mô hình khác nhau theo ba nhóm: Thiết chế văn hóa tại các xã, Thiết chế văn hóa tại các phường trung tâm, Thiết chế văn hóa tại các phường xa trung tâm

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, việc triển khai mô hình Nhà văn hóa số tại tổ dân phố số 4 có ý nghĩa thiết thực, đồng thời đòi hỏi cách tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tại khu vực đô thị trung tâm, không gian sinh hoạt có thể còn hạn chế, do đó cần bố trí công năng linh hoạt, xây dựng lịch hoạt động hợp lý và kết nối với các không gian công cộng phù hợp.

Sau lễ ra mắt, mô hình sẽ tập trung duy trì các hoạt động thường xuyên, theo dõi tần suất tổ chức, số lượt người tham gia, cơ cấu nhóm đối tượng thụ hưởng và hiệu quả sử dụng không gian. Đây là cơ sở để đánh giá, điều chỉnh phương thức vận hành, từng bước hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng. Trong chương trình ra mắt, đại biểu tham quan hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thể thao... với sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân địa phương.