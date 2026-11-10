Hà Nội ra mắt không gian văn hoá Mường

Ở tuổi 18, khi nhiều bạn trẻ dành thời gian cho những xu hướng giải trí mới, Nguyễn Đức Anh (năm thứ nhất, ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân) lại say mê tìm hiểu những món đồ gắn với văn hóa Việt xưa. Từ những bức ảnh tư liệu cũ, nam sinh kiên nhẫn phục dựng hình tượng ông tiến sĩ giấy, đồng thời tìm kiếm cách tiếp cận mới với các chất liệu dân gian.