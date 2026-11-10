Hà Nội ra mắt không gian văn hoá Mường
Nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới sáng tạo của Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố quyết định công nhận 46 Không gian văn hóa sáng tạo trong năm 2026. Cùng với đó, không gian văn hóa Lũng Trăng mang đậm dấu ấn di sản xứ Mường cũng chính thức đi vào hoạt động, mang đến mô hình không gian trải nghiệm kết hợp giữa bảo tồn di sản và nghệ thuật đương đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ra-mat-khong-gian-van-hoa-muong-246261109224808247.htm