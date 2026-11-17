Giao diện của hệ thống HanoiSchool.

Ngày 17/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt Hệ thống quản trị trường học số Thành phố Hà Nội (HanoiSchool).

HanoiSchool được phát triển trên nền tảng HanoiCheck, mở rộng từ quản lý bán trú sang quản trị toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Thay vì xây dựng một hệ thống tách biệt, Hà Nội lựa chọn kế thừa dữ liệu, kết nối những phần mềm hiện có và tổ chức khai thác trên nền tảng dùng chung.

Theo thiết kế, HanoiSchool gồm bốn cấu phần chính: quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị trường học; quản lý học tập trực tuyến; tích hợp dữ liệu và bảng điều hành phục vụ quản lý giáo dục.

HanoiSchool sẽ được triển khai thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, gồm Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát, Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ và Hát Môn.

Các cơ sở được lựa chọn có nhiều loại hình, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp. Phạm vi này cho phép đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống đối với những yêu cầu quản lý khác nhau, thay vì chỉ thử nghiệm tại một cấp học.

Theo kế hoạch, HanoiSchool được triển khai theo hình thức thử nghiệm chứng minh tính khả thi (POC), với kiến trúc mở nhằm bảo đảm khả năng kết nối, mở rộng và hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Thành phố chủ động quản lý dữ liệu, đồng thời huy động doanh nghiệp công nghệ tham gia nghiên cứu, thử nghiệm theo quy định.

Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày. Trong tháng 12/2026, Hà Nội dự kiến tổng kết, đánh giá kết quả, tiếp nhận phản hồi của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục để hoàn thiện hệ thống.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành HanoiSchool, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét ban hành trước khi quyết định phương án triển khai rộng hơn.