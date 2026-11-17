Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool). Ảnh: Nhật Minh

Chiều 17-11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, HanoiSchool vận hành theo nguyên tắc thống nhất một nền tảng: Người dùng đăng nhập qua tài khoản iHanoi, mỗi học sinh có một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt.

Dữ liệu chỉ cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, hạn chế nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Trên hệ thống này, giáo viên thực hiện các nghiệp vụ như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập. Phụ huynh theo dõi thông tin học tập, thực đơn, tình hình bán trú và gửi đơn xin nghỉ học qua thiết bị di động.

Nhà trường và cơ quan quản lý được cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ theo dõi hoạt động giáo dục, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thời gian làm báo cáo định kỳ.

Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool) giai đoạn 1 được thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục.

Giai đoạn 1, hệ thống áp dụng tại 20 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp thuộc 10 địa bàn, gồm các phường: Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã: Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Tháng 12-2026, thành phố dự kiến tổng kết, đánh giá kết quả giai đoạn 1 để hoàn thiện hệ thống, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và xem xét phương án mở rộng.

Trước đó, từ năm học 2026 - 2027, Hà Nội đã triển khai Hệ thống HanoiCheck để quản lý bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu. Tuy nhiên, hoạt động quản trị nhà trường và dạy học vẫn phân tán trên nhiều phần mềm, khiến giáo viên phải nhập liệu và tổng hợp báo cáo thủ công.

Kế thừa và phát triển từ HanoiCheck, HanoiSchool khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu với bốn cấu phần chính: Quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và bảng điều hành phục vụ quản lý các cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà. Ảnh: N.M

Tại lễ ra mắt, sau khi gửi lời chúc mừng các đại biểu tham dự đang công tác trong ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc triển khai những ứng dụng để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong cái yêu cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là rất quan trọng.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong một thời gian ngắn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị tư vấn đã hoàn thiện giai đoạn 1 hệ thống Hanoi School là một trong những hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch, việc thí điểm hệ thống HanoiSchool đóng vai trò rất quan trọng trước khi triển khai nhân rộng, và phường Cửa Nam với hệ thống trường học trên địa bàn có nhiều thế mạnh để triển khai và đánh giá hiệu quả giai đoạn 1.

Với sự tham dự của lãnh đạo phường, địa phương cùng các trường cần nhanh chóng tiếp nhận, vận hành hệ thống HanoiSchool nhằm phục vụ giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh và phụ huynh; đồng thời đánh giá, phản hồi để Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời hiệu chỉnh, hoàn thiện.

“Là đơn vị đầu tiên trong danh sách thí điểm, dù thời gian khẩn trương và khối lượng công việc lớn, chúng tôi mong phường Cửa Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để sớm hoàn thiện giai đoạn 1 làm cơ sở nhân rộng toàn thành phố”, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự sự kiện ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool). Ảnh: N.M

Về triển khai hệ thống, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, trong quá trình thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ đến từng nhà trường, đồng thời tiếp nhận các yêu cầu, phản hồi từ cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh để tiếp tục hoàn thiện phần mềm.

Dự kiến, hai tuần một lần, Sở sẽ tổ chức giao ban trực tuyến với các nhà trường nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh hệ thống phù hợp với thực tiễn. Ông Cù Ngọc Trang khẳng định, đơn vị triển khai sẽ thường xuyên lắng nghe, nâng cấp hệ thống, bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý, dạy và học.