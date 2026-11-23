Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên, người lao động ngay tại nơi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo phường Chương Mỹ và đông đảo đoàn viên, công nhân, lao động.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Ngọc Sơn Hafuco được xây dựng nhằm phục vụ gần 500 người lao động. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã chủ động bố trí mặt bằng riêng rộng 180m² tại khu nhà phụ trợ, kết hợp không gian phòng họp và sinh hoạt chung. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt Công đoàn, giao lưu tập thể, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống.

Cùng với sự đầu tư của doanh nghiệp và Công đoàn phường Chương Mỹ, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện điểm sinh hoạt, trang bị hệ thống âm thanh hội trường, tivi màn hình lớn, điều hòa nhiệt độ và các điều kiện cần thiết phục vụ người lao động giao lưu, học tập, thư giãn và chia sẻ sau những giờ lao động miệt mài.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, điều kiện làm việc của người lao động Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn. Ảnh: Ngọc Ánh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Người lao động không chỉ cần việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm mà còn có nhu cầu chính đáng được chăm lo đời sống tinh thần, có không gian nghỉ ngơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối với đồng nghiệp.

Theo đồng chí, đời sống tinh thần phong phú, môi trường làm việc thân thiện chính là những yếu tố quan trọng giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Bởi vậy, việc xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân không đơn thuần là đầu tư một công trình phục vụ sinh hoạt, mà còn là giải pháp đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống công nhân, góp phần hình thành môi trường lao động văn minh, tiến bộ.

Để công trình thực sự phát huy giá trị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị Công đoàn phường Chương Mỹ, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu, điều kiện làm việc và thời gian của người lao động. “Điều quan trọng là điểm sinh hoạt phải được khai thác thường xuyên, trở thành địa chỉ quen thuộc trong đời sống công nhân, tránh tình trạng đầu tư xây dựng nhưng hoạt động chưa tương xứng”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng chí cũng mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động chủ động tham gia, có ý thức giữ gìn và cùng xây dựng nơi đây thành không gian chung của tập thể, nơi mọi người được sẻ chia, tiếp thêm năng lượng tích cực và vun đắp tình đoàn kết.