Hà Nội ra mắt cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày thứ 6

Đây là cơ sở thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thứ 6 của Thành phố Hà Nội triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72/NQ-TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố và Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về bảo đảm an sinh xã hội, chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Bạch Đằng - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, cho biết, Phường hiện có hơn 140.000 dân, trong đó hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3%. Khi được lựa chọn là 1 trong 6 phường thí điểm, địa phương đã khẩn trương triển khai trên nguyên tắc tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, vận hành phi lợi nhuận và kết nối y tế với cộng đồng.

Ông Phạm Bạch Đằng - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề phát biểu tại buổi ra mắt Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Theo ông Đằng, phường xác định việc xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày là một trong những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người dân. Mô hình tập trung vào 3 nội dung: Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng y tế hiện có; chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng.

Điểm khác biệt của mô hình là người cao tuổi không phải rời khỏi gia đình để được chăm sóc dài ngày. Hằng ngày, người cao tuổi có thể đến cơ sở vào buổi sáng, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, vận động, giao lưu văn hóa, tinh thần và trở về nhà vào buổi chiều.

Ông Đằng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2026 - 2027, phường tập trung hoàn thiện quy trình an toàn, đồng thời đặt mục tiêu mở thêm từ 2 đến 3 cơ sở nữa đến năm 2030.

UBND phường Bồ Đề vừa ra mắt Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại số 6 phố Gia Thụy.

Bà Đào Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề thông tin, sau gần một tháng vận hành thử nghiệm, cơ sở ghi nhận kết quả khả quan về cả sức khỏe và tinh thần của người tham gia. Trong giai đoạn chạy thử, các dịch vụ được miễn phí nhờ vận động xã hội hóa.

Theo bà Hoa, về lâu dài, phường triển khai cơ chế hỗ trợ linh hoạt, tập trung ưu tiên hai nhóm: người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cơ sở tại số 6 phố Gia Thụy được tận dụng điểm trạm y tế dôi dư sau sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, do Trạm Y tế phường trực tiếp phụ trách chuyên môn.

Cơ sở tại số 6 phố Gia Thụy được tận dụng điểm trạm y tế dôi dư sau sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, do Trạm Y tế phường trực tiếp phụ trách chuyên môn.

Đơn vị ưu tiên tiếp nhận người từ 70 tuổi trở lên, ở nhà một mình ban ngày và đủ điều kiện sinh hoạt tập thể; đồng thời số hóa toàn bộ dữ liệu khám sàng lọc và chỉ số sinh tồn lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố.

Quy trình an toàn được thiết lập qua ba bước: sơ cấp cứu tại chỗ, kích hoạt đường dây nóng hội chẩn và kết nối Cấp cứu 115 khi cần chuyển tuyến.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong ghi nhận sự chủ động của phường Bồ Đề trong quá trình chuẩn bị, vận hành mô hình; đồng thời nhấn mạnh việc đưa cơ sở chăm sóc ban ngày vào hoạt động là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong ghi nhận sự chủ động của phường Bồ Đề trong quá trình chuẩn bị, vận hành mô hình.

Theo ông Phong, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực: năm 2025, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ đạt 91,3%; 100% người mắc bệnh được khám và điều trị; 95% được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Cùng với đó, các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và chăm sóc tại cộng đồng tiếp tục được nhân rộng.

Trước áp lực già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phục hồi chức năng và hỗ trợ sinh hoạt ban ngày ngày càng lớn. Việc thí điểm mô hình bán trú tại Bồ Đề bổ sung giải pháp chăm sóc linh hoạt, vừa giảm tải cho gia đình, vừa phù hợp với tâm lý người cao tuổi.

Để mô hình vận hành bền vững, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị địa phương chú trọng chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện; cá thể hóa các hoạt động theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng và vận động theo từng thể trạng.

Song song đó, phường cần phát huy vai trò của Trạm Y tế, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể trong việc kết nối cộng đồng, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng neo đơn, khó khăn và người cần trợ giúp thường xuyên.

Theo Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy, công tác an sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Mô hình bán trú ban ngày (sáng đến, chiều về, kết hợp giữa y tế - phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng tại trạm y tế dôi dư) là một cách làm hoàn toàn mới của Hà Nội nhằm thích ứng với già hóa dân số.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương và lựa chọn 6 xã, phường đại diện trên địa bàn Thủ đô để triển khai thí điểm mô hình "Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi". Phường Bồ Đề chính là đơn vị thứ 6 hoàn thành công tác chuẩn bị và chính thức đưa cơ sở đi vào hoạt động.

Mô hình bán trú ban ngày (sáng đến, chiều về, kết hợp giữa y tế - phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng tại trạm y tế dôi dư) là một cách làm hoàn toàn mới của Hà Nội nhằm thích ứng với già hóa dân số.

Trong giai đoạn đầu (2026 - 2027), 6 cơ sở này vừa vận hành thí điểm vừa lắng nghe phản hồi của người dân để hoàn thiện quy trình an toàn y tế, định mức chi phí và cơ chế phối hợp.

Dữ liệu và kết quả thực tiễn từ 6 mô hình thí điểm này sẽ là căn cứ để Sở Y tế và UBND Thành phố đánh giá, hoàn thiện cơ chế chính sách trước khi triển khai đại trà (mục tiêu mỗi xã, phường có tối thiểu 1 điểm chăm sóc vào giai đoạn tiếp theo).

Theo Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy, công tác an sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố chủ trương nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày tại cấp xã, phường thông qua các hình thức công lập, kết hợp công - tư và đẩy mạnh xã hội hóa. Tham gia mô hình này, người cao tuổi được cung cấp gói giải pháp toàn diện: vừa được theo dõi các chỉ số sinh tồn, phục hồi chức năng và can thiệp sớm di chứng bệnh lý; vừa được tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý và tham gia sinh hoạt văn hóa, thể dục dưỡng sinh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, Hà Nội định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua mô hình đeo vòng tay thông minh, giúp theo dõi sức khỏe chủ động, liên tục, cảnh báo sớm nguy cơ tai biến, té ngã và hỗ trợ cấp cứu kịp thời. Về lâu dài, các cơ sở bán trú ban ngày tại địa phương sẽ là nền tảng để Thủ đô phát triển mô hình "kinh tế bạc", kết nối đồng bộ với các tổ hợp chăm sóc – phục hồi – trị liệu và Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, hình thành mạng lưới an sinh y tế khép kín, bền vững cho người cao tuổi.