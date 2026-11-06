Hà Nội ra hạn chót tháng 11 xử lý dự án chậm triển khai, thúc tiến độ 5 tuyến đường sắt đô thị

Chốt thời hạn xử lý các dự án "treo", thu hồi đất bỏ trống

Đánh giá về công tác quản lý dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng xác định tháng 11/2026 là thời hạn cuối cùng để giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai thuộc diện rà soát. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thực hiện đầy đủ trình tự xử lý đối với những chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện đúng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Viết Thành.

Đối với các dự án đã quá thời hạn nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, thành phố sẽ kiên quyết ban hành quyết định thu hồi và chấm dứt hoạt động. Quỹ đất sau khi thu hồi sẽ được tái tổ chức để triển khai các dự án mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế.

Song song với việc thu hồi đất bỏ trống, thành phố cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội – lĩnh vực hiện còn nhiều rào cản và số lượng dự án thực tế triển khai còn hạn chế so với nhu cầu.

Liên quan đến chỉ tiêu phát triển kinh tế, báo cáo tại phiên họp ghi nhận thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội cơ bản hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lưu ý kết quả giải ngân cần được nhìn nhận thực chất.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số hơn 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã giải ngân, có tới khoảng 40% là vốn tạm ứng chưa chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế tại công trường. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư và cơ quan quản lý tăng cường giám sát, bảo đảm tiền giải ngân phải đi kèm khối lượng nghiệm thu thực tế, đặc biệt đôn đốc các dự án đã có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm.

Hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030

Đối với hạ tầng giao thông, thành phố xác định việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hà Nội đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 theo kỳ vọng của Trung ương nhằm thay đổi căn bản diện mạo giao thông công cộng Thủ đô.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương không để xảy ra tình trạng chần chừ, chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và cơ chế. Các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua phải tập trung chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và các điều kiện cần thiết để công trình sớm triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh các nhiệm vụ hạ tầng, lãnh đạo thành phố chỉ ra một số tồn tại như kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn khiêm tốn so với quy mô chung và thiếu vắng các dự án thương mại, dịch vụ quy mô lớn.

Do tháng 11 là mốc thời gian then chốt để cơ quan thống kê chốt số liệu dự báo tăng trưởng cả năm 2026, các sở, ngành được yêu cầu tập trung cao độ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10. Sở Tài chính cùng cơ quan Thống kê có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo số liệu trước ngày 29/11/2026 làm cơ sở xác định kết quả tăng trưởng năm 2026 và xây dựng kịch bản cho năm 2027.