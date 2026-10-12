Hà Nội quyết xử lý dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực

Chiều 12/10 tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã trình bày báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và kết quả xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai trong và ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, danh mục các công trình, dự án trọng điểm được thành phố tập trung chỉ đạo hiện gồm 72 dự án, thuộc các lĩnh vực: Giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư hơn 230 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 đã giao hơn 41,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, kết nối và nút giao… Đến ngày 30/9, các dự án đã giải ngân hơn 33,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường trình bày bao cáo tại Hội nghị.

Song song với việc thúc đẩy các công trình trọng điểm, Hà Nội đang tập trung rà soát, xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã rà soát 342 dự án. Sau khi loại 3 dự án trùng lặp, 17 dự án đã hoặc dự kiến hoàn thành và 2 dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA, danh mục còn 320 dự án, được phân thành ba nhóm để xử lý.

Trong đó, 54 dự án dừng, chấm dứt thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 6,1 nghìn tỷ đồng; 76 dự án tạm dừng bố trí vốn để rà soát, tổng mức đầu tư 15.207 tỷ đồng; 190 dự án tiếp tục thực hiện, tổng mức đầu tư 75.592 tỷ đồng. Đối với 54 dự án đã chấm dứt, các đơn vị tập trung hoàn thành việc thanh, quyết toán theo quy định trong tháng 10/2026.

Các dự án còn lại, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện theo tiến độ, báo cáo định kỳ hàng tháng, các sở, ngành liên quan chủ động giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư trong thời hạn không quá 7 ngày. Gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý đối với những dự án triển khai không đảm bảo tiến độ, gây lãng phí nguồn lực.

TP Nội đang tập trung xử lý 341 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đến nay, đã xử lý dứt điểm 71 dự án, gồm: 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi quyết định giao đất; 17 dự án đã khởi công. Bên cạnh đó, 102 dự án đã tháo gỡ vướng mắc và được cho phép tiếp tục thực hiện, hoàn thiện thủ tục; 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Với 153 dự án còn lại, TP Hà Nội tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý; trong đó, 68 dự án đã được đánh giá sơ bộ tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư và 85 dự án tiếp tục được rà soát, đánh giá trong tháng 10/2026.

Đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Với dự án có khả năng tiếp tục triển khai, cần tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy đầu tư.

Ngược lại, đối với nhà đầu tư không đủ năng lực, không cam kết hoặc không thực hiện cam kết tiến độ, thành phố Hà Nội kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định, tạo cơ sở lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư sẽ được tăng cường. Kịp thời xem xét, xử lý các trường hợp chậm trễ, không thực hiện đúng nhiệm vụ, cam kết, không để các dự án tiếp tục kéo dài sau khi đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.