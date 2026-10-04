Hà Nội quyết tâm cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhiều ngành chủ lực đạt mức tăng hai con số

Mức tăng tốc mạnh mẽ này phản ánh sự phục hồi khá toàn diện của các ngành kinh tế chủ lực như dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp và thu hút vốn FDI. Đồng thời cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các chính sách tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và giải ngân đầu tư công của thành phố.

Quý III ghi nhận sự tăng tốc của nhiều ngành, lĩnh vực chủ lực. Ảnh minh hoạ: Q.T

Quý III, khu vực dịch vụ tăng 10,33%, đóng góp 6,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của thành phố. Nhiều ngành dịch vụ đạt mức tăng hai con số. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 12,50%; chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 11,86%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 11,33%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,98%; vận tải, kho bãi tăng 10,68%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ, bao gồm du lịch, lữ hành, tăng 10,28%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 10,12%.

Sự tăng trưởng của dịch vụ được hỗ trợ bởi sức mua, vận tải và du lịch. Trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 811.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đạt hơn 232.000 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Du lịch tiếp tục duy trì đà phục hồi. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 6,87 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 24,3%; riêng khách quốc tế đạt hơn 4,76 triệu lượt, tăng 25,7%.

Cùng với dịch vụ, sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, xây dựng tăng 13,63%; công nghiệp tăng 8,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,02%.

9 tháng năm 2026 thành phố tiếp tục tập trung thúc đẩy đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm 2025.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng duy trì mức tăng. 9 tháng Hà Nội thu hút 4,067 tỷ USD vốn FDI, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 90,4% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký đầu năm. Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu dòng vốn là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm 55,2% tổng vốn FDI vào Hà Nội trong 9 tháng.

Bên cạnh tăng trưởng, một số cân đối lớn tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt gần 567.600 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 16,9 tỷ USD, tăng 9,3%.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng, tận dụng thời cơ bứt phá

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của Thành phố ước tính tăng 8,85% so với cùng kỳ năm 2025. Dù quý III- 2026 đã đạt mức tăng 10,02%, theo lãnh đạo thành phố, kết quả này cũng đặt ra áp lực lớn cho quý IV trong việc duy trì đà tăng trưởng để thực hiện các mục tiêu của cả năm. Trong những tháng cuối năm, đầu tư công và xây dựng tiếp tục được xác định là những động lực trực tiếp; nguồn lực được ưu tiên cho các dự án Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và công trình chống ngập.

Hà Nội phát huy hiệu quả thể chế mới, đẩy nhanh hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực bộ máy chính quyền hai cấp. Ảnh minh hoạ: P.H

Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về GPMB, thủ tục đất đai và vật liệu xây dựng.

Đồng thời, thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Xúc tiến đầu tư năm 2026, hướng tới chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư tư nhân và FDI vào hạ tầng, phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, thành phố dự kiến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và những dự án có khả năng tăng công suất ngay trong quý IV. Các vấn đề về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư sẽ được tập trung tháo gỡ.

Ở khu vực dịch vụ, Hà Nội tiếp tục kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để mở rộng những động lực tăng trưởng mới.

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội) cho rằng, những chủ trương lớn về phát triển kinh tế đã được thành phố Hà Nội xác lập khá đầy đủ trên cả 3 mũi: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, đây là những thách thức lớn nhưng cơ hội để hoàn thành cũng không nhỏ. Kinh tế địa phương được kỳ vọng có thêm lực đẩy giai đoạn này từ chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết, qua đó kích thích tiêu dùng, mua sắm, du lịch và dịch vụ.

Đặc biệt, tập trung khơi thông và thu hút hiệu quả 3 nguồn vốn chủ lực gồm: đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI. Quan trọng hơn, các dòng vốn phải được giải ngân, đưa vào sản xuất, kinh doanh và "ngấm" thực sự vào nền kinh tế để tạo ra tăng trưởng.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, thành phố phải đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới mô hình quản trị và tạo lập các động lực tăng trưởng mới để bứt phá trong giai đoạn tới.

TS Nguyễn Quốc Việt - Chuyên gia Chính sách công, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thực tế thời gian qua, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt với những kết quả tích cực như tổng thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, dòng vốn FDI đổ về các khu công nghệ cao tiếp tục gia tăng, và tiêu dùng nội địa duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. Kết quả này có được là nhờ thành phố đã quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, áp dụng các chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Song, áp lực từ lạm phát toàn cầu và yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng cũ đặt thành phố trước một bước ngoặt phát triển. “Để bứt phá tăng trưởng, Hà Nội không thể chỉ phát triển theo cách làm cũ, mà cần tạo ra một “lớp năng suất mới” dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”- TS Nguyễn Quốc Việt đánh giá cao thành phố tận dụng Luật Thủ đô để triển khai cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), đặt hàng theo kết quả trong nghiên cứu khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các “bài toán lớn” cấp bách như chống ngập, ô nhiễm, cải cách thủ tục hành chính. Đây chính là cách để vận dụng Luật Thủ đô kêu gọi đầu tư hiệu quả, biến các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực chất.

Xuyên suốt thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn khẳng định, Hà Nội kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực bộ máy chính quyền hai cấp, cam kết luôn là một chính quyền kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất và phục vụ hiệu quả. Các chuyên gia tin tưởng rằng, với sự kiên định vào các giải pháp đã đề ra, những bước đột phá về thể chế, khoa học công nghệ và trợ lực của đầu tư công, Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.