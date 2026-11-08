Hà Nội quyết liệt xử lý các công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp

Phường Thanh Liệt ra quân tháo dỡ nhà xưởng, kho xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đất công.

Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm

Thời gian qua, một số vụ cháy tại kho xưởng ở khu vực ngoại thành Hà Nội đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cho thấy những nguy cơ từ tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép và hoạt động sản xuất, kinh doanh không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trước thực tế này, Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tổng rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm trên toàn thành phố, triển khai đến hết quý II/2027. Các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao được ưu tiên kiểm tra, xử lý và phá dỡ trước. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ đối với từng trường hợp.

Một nhà kho trái phép tại phường Thanh Liệt đang được tháo dỡ.

Thành phố yêu cầu chính quyền cấp xã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp và rõ kết quả.

Tại phường Thanh Liệt, công tác rà soát, xử lý vi phạm được tập trung triển khai, nhất là tại khu vực Tổng cục 5 và các vùng phụ cận. Các vi phạm chủ yếu là kho bãi, nhà xưởng sản xuất, gara ô-tô xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, khẳng định quan điểm nhất quán của địa phương là xử lý kiên quyết, triệt để, không có ngoại lệ đối với các công trình vi phạm đã được cơ quan Công an rà soát, thống kê.

Ông Trình Quốc Thắng nhấn mạnh: “Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Ủy ban nhân dân phường là xử lý kiên quyết, triệt để và không để tồn tại bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với toàn bộ các công trình vi phạm đã được cơ quan Công an rà soát, thống kê. Tất cả các trường hợp công trình nằm trên đất công, đất nông nghiệp đều sẽ bị xử lý triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 114. Địa phương kiên quyết giải tỏa toàn bộ, không để tồn tại bất cứ công trình vi phạm nào trên các diện tích đất này”.

Theo kế hoạch, phường có 1.022 trường hợp thuộc diện phải xử lý. Đến nay, khoảng 200 trường hợp đã được giải quyết, đạt gần 20% kế hoạch. Địa phương phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vào hết quý II năm sau.

Phát huy dân vận, kiên quyết xử lý trường hợp cố tình né tránh

Phường Thanh Liệt kiên quyết tháo dỡ nhà xưởng xây dựng trái phép, lập lại trật tự an toàn xây dựng, phòng, chống cháy nổ từ nguy cơ các nhà xưởng gây nên.

Một trong những điểm đáng nổi bật trong quá trình triển khai tại phường Thanh Liệt là sự kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và thực thi nghiêm các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Thay vì chỉ tập trung vào biện pháp cưỡng chế, chính quyền địa phương chú trọng công tác dân vận, giải thích, vận động các chủ công trình tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, khi gần 200 trường hợp đã chủ động tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả mà địa phương chưa phải tổ chức cưỡng chế trường hợp nào.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình không hợp tác, vắng mặt khi được mời làm việc hoặc tìm cách né tránh, không gặp cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt xác định phải xử lý theo đúng quy định, không để tình trạng vi phạm tiếp tục kéo dài. Địa phương đã lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc diện xử lý theo quy định về trường hợp “vô chủ”.

Ông Trình Quốc Thắng cho biết, từ nay đến trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, phường tiếp tục dán thông báo công khai tại các công trình vi phạm. Những chủ công trình chủ động tự khắc phục sẽ được địa phương ghi nhận. Ngược lại, đối với các trường hợp tiếp tục cố tình né tránh, không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Dự kiến, từ khoảng ngày 20/11 đến hết tháng 11, phường Thanh Liệt sẽ tổ chức cưỡng chế đối với khoảng 30 công trình vi phạm.

Đi đôi với việc vận động, xử lý tại hiện trường, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ được địa phương thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Định kỳ hằng tuần, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt phải gửi báo cáo chi tiết về Thành ủy Hà Nội. Nội dung báo cáo không chỉ thể hiện số lượng công trình đã xử lý, tiến độ thực hiện trong tuần mà còn kèm theo hình ảnh thực tế và tọa độ định vị vị trí từng công trình, gắn với số thứ tự trong danh sách đã gửi Thành ủy theo dõi.

Việc yêu cầu báo cáo kèm hình ảnh và tọa độ định vị góp phần kiểm chứng kết quả xử lý tại từng địa điểm, hạn chế tình trạng báo cáo hình thức, thiếu thực chất. Qua đó, tiến độ giải tỏa các công trình vi phạm được theo dõi cụ thể, bảo đảm từng trường hợp đều có thông tin, kết quả và trách nhiệm rõ ràng.

Từ thực tiễn triển khai tại phường Thanh Liệt có thể thấy, xử lý các công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp không đơn thuần là việc tháo dỡ những nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép. Đằng sau nhiệm vụ này là yêu cầu lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời chủ động loại bỏ những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cùng yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, Hà Nội đang thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai và xây dựng. Điều quan trọng là quyết tâm ấy phải được cụ thể hóa bằng tiến độ, kết quả xử lý thực chất tại từng địa bàn, từng công trình, không để những vi phạm tiếp tục tồn tại, tái diễn, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.