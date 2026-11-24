Người dân xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh: NGỌC ANH)

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Các công trình xây dựng được kiểm soát, thiết lập hồ sơ chặt chẽ. Số lượng công trình vi phạm giảm liên tục qua từng năm. Ý thức tuân thủ pháp luật của người dân trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại một số địa bàn, nhất là tại địa bàn các xã ngoại thành trước đây vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều công trình vi phạm đã kéo dài nhiều năm không được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ.

Theo thống kê của Công an Thành phố, có gần 10.000 cơ sở, công trình vi phạm tồn tại, trong đó có gần 2.500 cơ sở đã có quyết định đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đáng chú ý, tại một số địa phương, sau khi bị xử lý, đình chỉ, vẫn còn trường hợp tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Các lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý các công trình vi phạm. (Ảnh: NGỌC ANH)

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục những tồn tại kéo dài, xử lý dứt điểm các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Theo ghi nhận của chúng tôi, phường Thanh Liệt là địa phương triển khai rất sớm và hiệu quả biện pháp cắt điện, cắt nước đối với các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, công trình mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc cắt điện nước đối với các công trình vi phạm được triển khai rất bài bản, từ việc rà soát, tổng hợp số liệu, xác định chủ công trình vi phạm, gửi thông báo đến tuyên truyền, vận động; đồng thời bố trí thời gian và lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời máy móc. Cùng với đó, chính quyền kiên quyết cắt điện, nước và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ.

Nhờ đó, chỉ sau gần ba tháng, đến nay phần lớn trong tổng số hơn 1.000 công trình vi phạm đã được xử lý, không phát sinh vi phạm mới. Điển hình tại khu vực nhà xưởng sản xuất, kho bãi trên đất nông nghiệp, đất công nằm cạnh đường Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt đã dừng toàn bộ hoạt động. Nhiều xưởng sản xuất quy mô xây dựng lớn đã di dời máy móc, nguyên vật liệu; tháo dỡ nhà xưởng chuyển đi nơi khác.

Anh Nguyễn Văn Long, người đã thuê nhà xưởng tại đây chia sẻ, việc phải tháo dỡ, di chuyển máy móc lớn, nguyên vật liệu sản xuất đi nơi khác rất tốn kém thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, gia đình anh không còn lựa chọn nào khác do yêu cầu hoạt động của máy móc, nhà xưởng phải sử dụng điện 3 pha, chỉ cần không có điện hai, ba ngày là toàn bộ sản xuất bị đình trệ. Vì thế, nếu chậm trễ di dời tìm địa điểm khác để sản xuất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất hàng hóa, nhất là các đơn hàng đã ký kết trong dịp cao điểm cuối năm.

Nhiều xưởng sản xuất tại xã Sơn Đồng đã được tháo dỡ. (Ảnh: NGỌC ANH)

Còn tại xã Sơn Đồng, Ban Chỉ đạo và 6 tổ công tác xử lý các công trình vi phạm được thành lập nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, bảo đảm các nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên.

Đối với từng công trình, cơ sở, các tổ công tác thu thập, kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin; xác định tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; đánh giá mức độ vi phạm, nguy cơ cháy, nổ, khả năng khắc phục; đặc biệt chú trọng các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, kéo dài hoặc đã có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Chính quyền đã ban hành quyết định cắt điện hơn 110 công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Người dân xã Sơn Đồng tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh: NGỌC ANH)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Sơn Đồng Nguyễn Văn Tâm, trong quá trình triển khai, chính quyền tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời giải thích, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định, khắc phục những tồn tại, vi phạm. Thông qua việc trao đổi, giải thích và vận động, người dân từng bước nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật và chủ động khắc phục những tồn tại. Nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, không ít người dân dù đồng tình chủ trương của chính quyền, nhưng đề nghị xem xét bố trí quỹ đất cho sản xuất và thời gian di dời hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong những tháng cao điểm cuối năm. Ông Nguyễn Lương Hùng, người dân làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng truyền thống chia sẻ, do thiếu địa điểm sản xuất, nhiều năm nay người dân đã dựng nhà xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp. Quá trình sản xuất không tránh khỏi ảnh hưởng môi trường. Vì thế, nếu phải tháo dỡ, di dời ngay, trong khi chưa tìm được địa điểm sản xuất mới, buộc phải đưa máy móc thiết bị về nhà sản xuất sẽ gây ô nhiễm khu dân cư. Ông Hùng đề nghị chính quyền bố trí các quỹ đất cho thuê hoặc cụm công nghiệp để người dân làng nghề yên tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Chí Kiên kiến nghị tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Sơn Đồng. (Ảnh: NGỌC ANH)

Còn ông Nguyễn Chí Kiên, đại diện doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép chia sẻ, quá trình sản xuất đơn vị rất quan tâm đến an toàn cháy, nổ. Đơn vị đã đầu tư nhiều trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thường xuyên tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy cho công nhân. Là đơn vị sản xuất kết cấu thép, tập trung nhiều máy móc hạng nặng, nguyên vật liệu nặng, cho nên việc tháo dỡ, di dời cần nhiều thời gian. Quỹ đất mới để dựng nhà xưởng chưa có. Trong khi đó nhiều hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nếu phải di dời ngay trong tháng 11/2026 sẽ không bảo đảm tiến độ sản xuất, phá vỡ hợp đồng và phải bồi thường rất lớn. 20 lao động sẽ mất việc làm và doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Ông Kiên đề nghị chính quyền xem xét gia hạn thời gian di dời nhà xưởng hợp lý để doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tạo điều kiện được thuê đất để ổn định sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Đồng Nguyễn Văn Tâm làm rõ các kiến nghị của người dân. (Ảnh: NGỌC ANH)

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang quyết liệt xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Quá trình triển khai, các địa phương cần bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; đồng thời quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Các vấn đề phát sinh được xem xét, giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.