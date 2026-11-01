Hà Nội quyết liệt xử lý các công trình vi phạm

Kiên quyết đình chỉ hoạt động, chống tái diễn vi phạm bãi xe

Ghi nhận trong ngày 31/10, tại các bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn phường Định Công, lực lượng chức năng liên tục tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe khẩn trương di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực vi phạm. Ngay sau khi mặt bằng được giải tỏa, các tổ công tác đã tháo dỡ khung thép, mái che tạm bợ và cắm biển đình chỉ hoạt động.

Các biển thông báo đình chỉ hoạt động được cắm cố định tại các bãi trông giữ phương tiện không phép.

Trước đó, ngày 16/10, UBND phường Định Công đã ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND về xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện hoạt động không phép, trái phép trên địa bàn phường Định Công.

Theo kế hoạch, việc tổ chức giải tỏa điểm trông giữ phương tiện hoạt động không phép phải kiên quyết, dứt điểm; thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ.

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Đảm bảo kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn phường.

Việc tổ chức giải tỏa phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả, đúng quy định và quy trình thực hiện. Có biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên tham gia.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cưỡng chế, máy móc, thiết bị, an toàn giao thông gần khu vực trong quá trình tổ chức thực hiện, giữ vững ổn định tình hình an ninh tại khu vực tổ chức cưỡng chế.

Việc di dời xe tại vị trí vi phạm là tài sản có giá trị nên trong quá trình di chuyển đến vị trí tập kết phải đảm bảo không làm hư hỏng xe.

Kế hoạch cũng đã dự báo những tình huống có thể xảy ra và có phương án xử lý cho mỗi tình huống, đảm bảo việc triển khai hiệu quả, hiệu lực, đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tháo gỡ các công trình vi phạm.

Ông Cao Hoàng Kỳ, cán bộ Phòng Hạ tầng, đô thị và môi trường phường Định Công cho biết, thực hiện Kế hoạch 417 về xử lý các bãi xe không phép và trái phép trên địa bàn, tính đến hết ngày 31/10, UBND phường Định Công đã tiến hành xử lý dứt điểm 16/18 điểm vi phạm.

Đối với 2 bãi xe còn lại chưa thể xử lý trong đợt này do chủ cơ sở hiện không có mặt khu vực vi phạm, UBND phường đang tiến hành liên hệ, mời làm việc và sẽ giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Trước đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo và gửi giấy mời toàn bộ các chủ bãi xe vi phạm lên làm việc. Các chủ cơ sở đã ký biên bản cam kết dừng hoạt động và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

"Đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, lực lượng chức năng phường đã ra quân xử lý dứt điểm trong đợt cao điểm từ ngày 26/10 - 31/10", ông Kỳ nói.

Theo ông Cao Hoàng Kỳ, nhằm duy trì trật tự và chống tình trạng tái vi phạm, UBND phường Định Công có công văn phối hợp với Công an phường để tăng cường các biện pháp kiểm soát, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh.

Giảm áp lực cưỡng chế từ công tác tuyên truyền

Ngày 26/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 114-KL/TU về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội.

Kết luận 114 đã và đang tạo hiệu ứng lan mạnh mẽ trong việc rà soát, xử lý công trình vi phạm ở các địa phương. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ở nhiều nơi, người dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành, giảm áp lực cưỡng chế.

Nhiều công trình vi phạm đã được tháo dỡ. Ảnh: Hà Nội mới.

Tại các địa bàn tập trung nhiều kho bãi, cơ sở sản xuất như Định Công, Hà Đông, Phù Đổng, Thanh Liệt, Đại Thanh... cũng như tại nhiều xã, phường khác trên toàn TP, công tác rà soát diễn ra liên tục.

Chính quyền các xã, phường đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra từng cơ sở. Các thông báo vi phạm được gửi tới từng chủ bãi, đồng thời chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với hộ kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền các xã, phường đặt lên hàng đầu. Thay vì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế, các tổ công tác tập trung giải thích rõ quy định pháp luật và những rủi ro mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy khi hoạt động tại các công trình vi phạm.

Nhờ được vận động, nhiều chủ nhà xưởng và bãi xe vi phạm đã chủ động ký cam kết, di dời hàng hóa, máy móc và tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo đúng thời hạn.

Việc người dân tự giác chấp hành đã giúp giảm áp lực cưỡng chế cho lực lượng chức năng, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình xử lý vi phạm, từng bước đưa công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn TP đi vào nếp.

Phó chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô cho biết, qua tuyên truyền, vận động, giải thích của lực lượng chức năng, các hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ, khắc phục vi phạm.

Thời gian tới, đối với các hộ gia đình không đồng thuận, UBND xã sẽ ban hành các quyết định tổ chức phương án cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu theo đúng tiến độ của TP vào quý II/2027, toàn bộ các công trình vi phạm sẽ được xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng cũng cho hay, ngay khi Kết luận 114 được ban hành, từ cơ sở dữ liệu đã có, UBND xã chỉ đạo Công an xã, cán bộ chuyên môn tiến hành thông báo, vận động các hộ dân chủ động chấp hành yêu cầu tự giác tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

Đồng thời việc thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định của Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố cũng được xã song song thực hiện.