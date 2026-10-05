Hà Nội quyết liệt triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn thông tin tại họp báo. Ảnh: Lê Hải

Trao đổi tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 5-10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nóng của Thủ đô, thời gian qua, thành phố chú trọng triển khai nhiều biện pháp từ chính sách đến các giải pháp về mặt kỹ thuật, công tác tuyên truyền để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường không khí.

Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường quản lý môi trường, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tổ chức các vùng phát thải thấp tác động lên phương tiện giao thông dựa trên bài học kinh nghiệm từ thành phố lớn trên thế giới. Thành phố cũng tập trung hoàn thiện hệ thống quan trắc, tiêu chuẩn kỹ thuật và xác định rõ các nguồn thải trọng tâm từ giao thông, xây dựng đến khu công nghiệp.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường đã góp phần cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, từ ngày 1-1-2026 đến ngày 29-9-2026, tỷ lệ số ngày chất lượng không khí ở mức trung bình và tốt đạt 74,42, tiến gần tới chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là 75%.

Thời điểm ô nhiễm không khí đỉnh điểm tại Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội nhận định, kết quả đạt được chưa thể chủ quan. Theo quy luật, thời điểm ô nhiễm không khí đỉnh điểm thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.

Xác định giải quyết ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cho đợt cao điểm ứng phó với ô nhiễm không khí, tập trung kiểm soát chặt chẽ 3 nguồn ô nhiễm chính, đó là nguồn bụi từ hệ thống giao thông, nguồn bụi từ hoạt động xây dựng và nguồn bụi từ việc đốt mở không kiểm soát trong mùa thu hoạch.

Để ứng phó hiệu quả với ô nhiễm không khí trong mùa khô, thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường giám sát, chấm dứt việc đốt mở không kiểm soát trong mùa thu hoạch. Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ bằng các công cụ hiện đại và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp che chắn, phun sương, tưới nước dập bụi; đặc biệt bắt buộc rửa sạch phương tiện giao thông trước khi ra vào công trường.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu 126 phường, xã quản lý chặt chẽ các gói thầu vệ sinh môi trường, rà soát và nâng tần suất tưới nước rửa đường trên các tuyến giao thông chính trong mùa khô.