Hà Nội quyết liệt, nhân dân đồng thuận tạo nên kỳ tích giải phóng mặt bằng ở Thủ đô

Nhiều dự án lớn, khối lượng hồ sơ khổng lồ

“Nhiều người dân khi bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, chỉnh trang Quốc lộ 1A từ Phú Xuyên đến Vành đai 1 Hà Nội đã tâm sự rất thật rằng, tiếc thì cũng tiếc lắm, phải rời ngôi nhà đã từng gắn bó, phải xa cộng đồng chung sống hàng chục năm, thậm chí nhiều thế hệ với nhau, ai mà không tiếc cho được. Nhưng thôi, vì cái chung, vì Thủ đô phát triển. Nghe những tâm sự ấy của người dân, tôi cũng bùi ngùi lắm, rất cảm động”, bà Đào Thu Hằng chia sẻ với chúng tôi khi vừa kết thúc cuộc họp chuẩn bị rà soát công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn phường vào lúc 18h30 - lúc trời đã sẩm tối.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai (Hà Nội) Đào Thu Hằng chỉ đạo tại công trình trong diện giải phóng mặt bằng

Phường Tương Mai, TP Hà Nội là một trong những địa bàn có khối lượng GPMB khổng lồ, nhiều dự án trọng điểm, khối lượng mặt bằng lớn gồm Vành đai 2,5; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A, dự án mở rộng đường Tam Trinh, dự án đường Lĩnh Nam… “Có dự án kéo dài rất lâu, đến gần 20 năm như dự án mở rộng đường Tam Trinh hay như dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A khối lượng mặt bằng rất lớn nhưng thời gian cần hoàn thành lại rất ngắn. Khó khăn nữa là cả nghìn hộ dân sinh sống hai bên mặt đường Giải Phóng đã ổn định lâu dài, nhà cửa kiên cố khang trang và đều có hoạt động kinh tế gắn liền với lợi thế nhà mặt phố lớn. Bởi vậy, khi triển khai GPMB để mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn, Đảng ủy, UBND phường đã xác định sẽ là nhiệm vụ gian nan”, nữ Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết.

Không những vậy, dự án mở rộng đường Tam Trinh, đường Lĩnh Nam cũng kéo dài gần 20 năm nay, đều do vướng GPMB. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác GPMB được triển khai với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “gắn với trách nhiệm người đứng đầu” đã thực sự phát huy hiệu quả, cũng là điểm đột phá để chính quyền địa phương cấp xã, phường vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, “phá băng” điểm nghẽn GPMB vốn ì ạch trên địa bàn Hà Nội lâu nay.

Khi người dân tin tưởng đồng hành, việc khó mấy cũng thành

Không phải ngẫu nhiên mà Tương Mai tạo ra “kỳ tích” về GPMB gắn với an dân như vậy - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND phường Tương Mai. Bà Đào Thu Hằng chia sẻ, đến cuối tháng 10-2026, khi Tương Mai đã hoàn thành GPMB toàn bộ 4 dự án trọng điểm lớn trên địa bàn trong thời gian ngắn, với khối lượng công việc khổng lồ mới thấy bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dân vận là vô cùng quan trọng.

Khi được tuyên truyền và vận động, người dân đều hiểu, chia sẻ và ủng hộ, chủ động nhận tiền bồi thường GPMB tìm nơi tạm cư phù hợp

Mật độ dân cư trên địa bàn phường Tương Mai rất đông đúc đồng nghĩa với chính sách về đền bù, tái định cư, hỗ trợ người dân đa dạng, phức tạp. “Điều tôi rất tự hào về người dân Tương Mai là phần lớn nhân dân đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ chính quyền, thậm chí đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ chung của phường, của Thủ đô. Khối lượng mặt bằng khổng lồ nhưng không hề phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, cũng không xảy ra tình trạng tập trung đông người. Tôi tự hào về người dân của mình đã tuyệt đối tin tưởng vào chính quyền, vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng”, bà Đào Thu Hằng nói.

Cũng theo bà Đào Thu Hằng, để có được sự đồng thuận cao, để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng cho dự án thì phải nói đến công tác an dân, lấy dân làm gốc. Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Thường trực Đảng ủy phường đã họp và quyết định, tại mỗi dự án, lãnh đạo cao nhất của Đảng ủy, UBND phường phải “xắn tay” vào cuộc, không được “đút chân gầm bàn, làm chính sách trên giấy” . Cùng với đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của UBND phường Tương Mai là mọi thắc mắc, kiến nghị của người dân về dự án, về chính sách đền bù… đều phải được trả lời thấu đáo, không bỏ sót bất kỳ hộ dân nào.

“Tại tất cả các buổi đối thoại với người dân, tôi đều tham gia, trực tiếp giải đáp băn khoăn, thắc mắc của người dân về cơ chế đền bù, về nơi ăn chốn ở mới… Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với người dân vào bất kỳ thời điểm nào, dù chỉ còn một hộ dân chưa thông, chưa hiểu về chính sách, chưa đồng thuận về cơ chế đền bù cũng được giải đáp tỉ mỉ”, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho hay.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho rằng, điểm mấu chốt để tạo được “kỳ tích” như vừa qua chính là thay đổi tư duy tiếp cận trong GPMB. Theo đó, GPMB là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương nhưng cũng là trách nhiệm của người dân, tuyệt đối không lo ngại, né tránh khi nhắc đến GPMB. Dần dần, qua tuyên truyền, vận động, người dân Tương Mai đã hiểu rằng, GPMB là tất yếu khi tái thiết Thủ đô, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Nhà nước thực hiện các dự án trên cơ sở pháp luật nhưng cũng quan tâm cao nhất đến lợi ích của nhân dân. Vì vậy, người dân đã đối diện với công tác GPMB rất cởi mở, không còn tâm lý phản đối. Lãnh đạo không ngại đối thoại, lắng nghe tất cả các trường hợp còn khúc mắc, luôn đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu, cảm thông, tìm tiếng nói chung và chia sẻ. Phường cam kết với người dân, sẽ đảm bảo quyền lợi tốt nhất, cao nhất trong khuôn khổ pháp luật, những nội dung vượt thẩm quyền, phường sẽ báo cáo UBND TP xin ý kiến chỉ đạo để trả lời ngay.

Cùng với đó, phường Tương Mai cũng thay đổi cách tiếp cận trong công tác tái định cư, tạm cư cho các hộ dân. Các hình thức đưa ra rất linh hoạt, không bó buộc vào phương pháp nào, ưu tiên quyền lựa chọn của người dân. Khi được tuyên truyền và vận động, người dân đều hiểu, chia sẻ và ủng hộ, chủ động nhận tiền tìm nơi tạm cư phù hợp. Đây là thắng lợi rất lớn trong công tác dân vận của chính quyền phường trong GPMB, được người dân đặt niềm tin gần như tuyệt đối.

“Tôi rất vui và cảm động vì người dân tin tưởng vào sự phát triển của Thủ đô. Nhiều người bày tỏ, phải thay đổi nơi ở có tiếc nhưng cũng vì sự phát triển chung của Thủ đô để con cháu sau này hưởng thụ, có như vậy Thủ đô mới phát triển được. Khi chúng ta có mục tiêu rõ ràng, dự án thực sự vì cái chung thì người dân đồng thuận, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân. Sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng ủy, UBND phường là sự động viên rất lớn đối với chúng tôi, để chúng tôi vững tin và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao”, Chủ tịch UBND phường Tương Mai bày tỏ.

Trong công tác vận động, tuyên truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai giữ nguyên quan điểm “đảng viên phải đi trước”. Cán bộ, đảng viên của phường trong diện phải GPMB các dự án cũng rất nhiều, đều được quán triệt, phải gương mẫu, đi đầu; rồi đến Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, đoàn thể, mặt trận cũng phải vào cuộc nêu gương. Đặc biệt, tất cả đều phải làm đúng chính sách, đảm bảo công bằng nhưng không cào bằng. Có như vậy, người dân mới thấy tin tưởng, chỉ một trường hợp người dân thấy còn lấn cấn, thấy có sự chênh lệch thì không thể thành công.

Dẫu vậy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cũng thừa nhận, nói về GPMB mà không khó khăn thì không phải là GPMB. Mỗi dự án đều có đặc thù riêng song chính quyền trong quá trình làm công tác GPMB, làm chính sách đền bù, hỗ trợ phải đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của từng hộ dân; hiểu được từng hộ dân mong muốn điều gì để có hướng giải quyết, để người dân cảm nhận chính quyền cũng chăm lo cho cuộc sống của người dân chứ không phải chỉ lo GPMB. Nhiều công việc đời thường phải đồng hành với người dân, để người dân thấy được rằng, chúng ta làm vì lợi ích chung. Mọi kiến nghị chính đáng phải được giải quyết, cán bộ tuyệt đối không được gây khó khăn, sách nhiễu.

Sức mạnh từ sự đồng lòng của tập thể

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai nhấn mạnh, một cá nhân không thể tạo nên kỳ tích. Dù Bí thư Đảng ủy hay Chủ tịch phường có lăn xả, có làm việc ngày đêm không nghỉ mà không có một tập thể đoàn kết, đồng lòng để tạo nên một bộ máy vận hành trơn tru, nhịp nhàng, thống nhất từ quan điểm chỉ đạo đến hành động thì không thể làm được việc.

Hà Nội đề xuất mở rộng Quốc lộ 1 lên 90m (Trong ảnh: Đường Quốc lộ 1 (Lê Duẩn) đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn)

Trong tập thể ấy, vai trò của người đứng đầu là không thể phủ nhận. Người đứng đầu phải dám “đứng mũi chịu sào”, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm, đi đến cùng với quyết định của mình thì bộ máy mới vận hành tốt được.

“Khi đối thoại với người dân, đưa ra các quyết định về kiến nghị của người dân, mình phải là người dám đứng ra, dám nhận, dám hứa với nhân dân. Nếu động việc gì khó cũng văn bản báo cáo cấp trên, báo cáo sở, ngành thì rất chậm, tuy nhiên, mọi quyết định, chính sách đều phải thượng tôn pháp luật. Anh em chuyên môn thấy mình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cũng yên tâm làm việc. Người dân thấy lãnh đạo phường không né tránh, thẳng thắn trao đổi cởi mở về chính sách và đặc biệt, luôn đứng về phía nhân dân nên rất tin tưởng và ủng hộ. Bởi vậy, với số lượng nhân sự hạn chế nhưng không riêng GPMB, mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an sinh… của phường đều đảm bảo. Có khi phải họp đến 23h đêm để cùng trao đổi, tìm ra phương hướng giải quyết nhưng anh em trên dưới đồng lòng, rất quyết tâm, không ai phàn nàn. Không có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị thì không thể có một kết quả như vậy. Đây là kinh nghiệm quý, chúng tôi rút ra sau nhiều năm làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở”, bà Đào Thu Hằng cho hay.

Cũng nhờ sự thống nhất nhịp nhàng, bộ máy của Đảng ủy, UBND phường Tương Mai đã hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Bên cạnh khối lượng GPMB khổng lồ, trong 9 tháng đầu của năm 2026, phường đã giải quyết tới 42.000 thủ tục hành chính, thu ngân sách địa phương đạt 190%, an ninh trật tự đảm bảo, không nhiệm vụ nào bị sao nhãng.

Bà Đào Thu Hằng cho rằng, Đảng ủy, UBND phường cũng có “chỗ dựa” khi triển khai khối lượng công việc khổng lồ từ đầu năm 2026 đến nay. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội luôn thống nhất, xuyên suốt, khi có vướng mắc từ xã, phường đều được chỉ đạo giải quyết ngay, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ. Các vướng mắc vượt thẩm quyền khi phường báo cáo lên đều được giải quyết rất nhanh.

Bà Đào Thu Hằng nhìn nhận, không chỉ riêng Tương Mai, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác GPMB trên địa bàn Hà Nội đã có bước chuyển biến thần tốc, không ai có thể nghĩ được TP Hà Nội lại tạo được “kỳ tích” GPMB đồng loạt trên các dự án hạ tầng lớn, quy mô rộng như vậy. Lâu nay, tại đa số dự án, nhà thầu thi công luôn kêu ca “mặt bằng cản tiến độ” thì nay, ngược lại, tiến độ thi công phải đuổi theo mặt bằng. Mọi dự án, mọi hạng mục công trình đều ấn định thời gian, không bàn lùi, không hoãn, giãn tiến độ, đây là khâu đột phá lớn trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt thời gian qua. “Chưa bao giờ làm công tác GPMB mà lại được Thành ủy, UBND TP tạo điều kiện, hỗ trợ nhanh như vậy, mọi kiến nghị đều được xử lý dứt điểm, nhanh gọn. Đây là điểm tựa, niềm tin rất lớn cho phường yên tâm làm nhiệm vụ” - nữ Chủ tịch phường chia sẻ.

Các địa phương đồng loạt tăng tốc giải phóng mặt bằng

Những căn nhà đầu tiên được tháo dỡ, mở ra mặt bằng cho quá trình triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Tương Mai, Hà Nội

Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Phú Xuyên đến nút giao Vành đai 1 hiện đang được các xã, phường tại Hà Nội đồng loạt triển khai với tốc độ nhanh nhất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Nhiều phường nội thành đã bắt đầu chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Ngày 7-10, UBND phường Tương Mai đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng đối với 12 hộ gia đình, cá nhân với khoảng 136 tỷ đồng, trong đó có hộ gia đình nhận gần 42 tỷ đồng, có hộ nhận hơn 20 tỷ đồng. UBND phường Tương Mai cũng bắt đầu tổ chức tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng tại các khu vực được bàn giao mặt bằng. Xã Phú Xuyên đã tổ chức chi trả trên 24 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án; 11 hộ gia đình ở phường Phương Liệt cũng đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng với hơn 132 tỷ đồng… Tại địa bàn phường Hoàng Liệt, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường thông tin, tổng chiều dài dự án qua địa bàn dài 2.102m, thiết kế mặt cắt ngang rộng 90m, tổng diện tích đất thu hồi là 110.2652m2, trong đó, đất ở đô thị 11.674m2, ảnh hưởng trực tiếp đến 194 hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp 1.166m2 liên quan đến 4 hộ dân… Hiện nay, phường Hoàng Liệt đã hoàn thành 100% công tác đo đạc, kiểm đếm đối với 200 trường hợp (194 hộ dân và 6/7 tổ chức). Trong tổng số 194 trường hợp đã công bố đạt 56 phương án, 31 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức. Theo UBND phường Hoàng Liệt, trong tuần này (từ ngày 27 đến 31-10) địa phương sẽ tiến hành giao tiền đền bù cho 31 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức. Địa phương đang phải đưa ra các giải pháp tăng tốc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm. Trước đó, ngày 19-5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, Phú Xuyên. Dự án dài khoảng 36,3km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên), phường Kim Liên, Bạch Mai; điểm cuối kết nối Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên cũ). Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

(Còn tiếp)