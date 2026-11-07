Hà Nội quyết liệt gỡ điểm nghẽn nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11%

Chiều 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Áp lực giải ngân hơn 86.500 tỷ đồng trong những tháng cuối năm

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng, Sở đã giải quyết 343.083 hồ sơ hành chính, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 324.976 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; 8.311 hồ sơ đang giải quyết, gồm 8.204 hồ sơ trong hạn và 107 hồ sơ quá hạn.

Ở lĩnh vực đầu tư, Sở tham mưu triển khai 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng; ban hành 26 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 101.303 tỷ đồng; chỉ đạo xử lý 320 dự án đầu tư công chậm triển khai.

Cùng với đó, thành phố tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Trong 10 tháng, Hà Nội cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4.171,9 triệu USD, bằng 92,7% kế hoạch năm, đứng thứ hai cả nước về số dự án cấp mới.

Đáng chú ý, đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc phạm vi được giao chủ trì xử lý, Sở đã tham mưu chấm dứt 33 dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tiếp tục thực hiện 102 dự án; trình UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 27 dự án.

Công tác cải cách thủ tục đầu tư cũng ghi nhận chuyển biến. Thời hạn thẩm định đối với thủ tục quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và xác định dự án cần triển khai ngay được rút từ 14 ngày xuống 10 ngày làm việc. Thời hạn xem xét chấp thuận giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc. Tổng thời gian giải quyết kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ giảm từ 17 ngày xuống còn 12 ngày làm việc, tương đương mức cắt giảm 29,4%.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính, việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn. Trong 3 tháng còn lại, tính cả tháng 1/2027, các đơn vị phải giải ngân 86.532 tỷ đồng. Nguồn lực bảo đảm tạm ứng hợp đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị trong những tháng cuối năm cũng gặp khó khăn.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại buổi làm việc.

Theo dõi tiến độ đầu tư công hằng ngày, xử lý rõ trách nhiệm

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tập trung đánh giá thực chất kết quả 10 tháng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; làm rõ những chỉ tiêu còn khó khăn, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu, chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng kịch bản điều hành những tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, các sở, ngành không được có tư tưởng trông chờ mà phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Các chỉ tiêu cần được lượng hóa cụ thể, xác định rõ mức độ hoàn thành, có số liệu thống kê và phân tích, đánh giá chính xác.

Trong đó, ngành Công thương cần rà soát sát tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động bán buôn, bán lẻ và đóng góp của từng lĩnh vực vào tăng trưởng chung. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần bổ sung số liệu, đánh giá đầy đủ đóng góp của các viện nghiên cứu, đội ngũ nhà khoa học và tổ chức khoa học, công nghệ trên địa bàn; khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu gây khó khăn cho việc đánh giá kết quả thực hiện.

Về kiểm soát giá cả, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và kiểm soát mặt bằng giá. Cần phân tích cụ thể các yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, xác định những mặt hàng, lĩnh vực có khả năng ảnh hưởng lớn đến CPI để có giải pháp điều hành kịp thời, góp phần ổn định thị trường.

Đặc biệt, đối với giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu đặt ra là phải rà soát đến từng dự án, từng chủ đầu tư, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị.

Các sở, ngành phải theo dõi tiến độ hằng ngày. Trường hợp dự án chậm chuyển biến sau một tuần, phải trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không giải ngân, gây lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, tạo dư địa phát triển dài hạn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026, Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, HĐND thành phố.

Cùng với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đang tập trung triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội, các tuyến đường sắt đô thị, dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị và công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá kết quả bước đầu, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Dù vậy, áp lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 còn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 16,55%. Khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn khoảng 86.532 tỷ đồng. Một số dự án lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, còn khó khăn về bố trí và tạm ứng vốn.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng, rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phải được triển khai mạnh mẽ hơn, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, Sở Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các nguồn thu, khai thác hiệu quả dư địa, phấn đấu đạt kết quả thu cao nhất.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý ngành Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển các cụm công nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải thực chất, hiệu quả, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng đóng góp cho tăng trưởng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho 5 tuyến đường sắt đô thị. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân, khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng; khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định.

Về lâu dài, thành phố cần xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định rõ nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và các giai đoạn tiếp theo; làm rõ khả năng cân đối vốn ngân sách, vốn vay, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực thông qua phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác quỹ đất, phát triển các khu vực nhà ga và dịch vụ gắn với đường sắt đô thị. Phương án phải xác định cụ thể khả năng tạo nguồn thu từ các khu vực TOD để đầu tư hạ tầng, đồng thời làm rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, khai thác nguồn lực.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, ngành Tài chính phải tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, chủ động nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế, chính sách; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, tạo nền tảng để Hà Nội thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.