Hà Nội: Quyết liệt giảm 50% thủ tục hành chính và thời gian giải quyết

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hải

Cắt giảm 473 thủ tục, đề xuất bãi bỏ thêm 194 thủ tục

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, đến ngày 9-11, Trung tâm đã nhận được kết quả rà soát của 14/14 sở, ban, ngành. Trong phạm vi 1.190 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc diện rà soát, thành phố đã cắt giảm 473 thủ tục và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ thêm 194 thủ tục. Tổng số đạt 667 TTHC, tương đương 56,1%, vượt mục tiêu tối thiểu 50%.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc báo cáo công tác cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Ảnh: Xuân Hải

Trong số 194 TTHC đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, Sở Xây dựng có 72 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 69 thủ tục, chiếm 72,7% số đề xuất. Các lĩnh vực tập trung rà soát chủ yếu gồm hàng hải, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp, kiểm lâm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Cùng với cắt giảm số lượng, thành phố tiếp tục rà soát thời gian giải quyết TTHC. Có 5 cơ quan đề xuất rút ngắn thời gian đối với 113 thủ tục. Trong đó, Sở Tư pháp đề xuất giảm 50% thời gian đối với 8 thủ tục. Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố đề xuất giảm 42,3% đối với 58 thủ tục. Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất giảm 25% đối với 33 thủ tục. Tính trên 108 thủ tục có số liệu thời hạn, tổng thời gian giải quyết dự kiến giảm 447,5 ngày, tương ứng 33,4% so với quy định hiện hành.

Đáng chú ý, qua rà soát, có 753 TTHC không phát sinh hồ sơ; nếu tính cả 316 TTHC chỉ phát sinh từ 1 đến 3 hồ sơ thì có 1.069 thủ tục không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ. Đây là nhóm có dư địa cắt giảm lớn. Tuy nhiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công cho rằng, cần đánh giá kỹ thời gian thực hiện, nhất là những thủ tục mới được ban hành, phân cấp, phân quyền; ưu tiên xem xét các thủ tục không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tiếp để có cơ sở đề xuất bãi bỏ.

Về tái cấu trúc quy trình, đến ngày 9-11, thành phố đã hoàn thành đối với 1.609/1.721 TTHC, đạt 93,5%; còn ít nhất 26 thủ tục cần hoàn thiện để đạt mục tiêu 95% trước ngày 31-12-2026. Chi phí tuân thủ TTHC năm 2026 ước tính tiết kiệm khoảng 562 tỷ đồng mỗi năm. Riêng nhóm 25 TTHC trọng điểm, chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, chi phí tuân thủ dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm khi các phương án được vận hành đồng bộ.

Về thí điểm mô hình Trạm Công dân số, mỗi Trạm dự kiến có hai cabin gồm Ki-ốt dịch vụ đa tiện ích và Cabin Sức khỏe số, phục vụ các nhu cầu như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán, tra cứu thông tin, gọi khẩn cấp SOS và đo một số chỉ số sức khỏe. Giai đoạn đầu ưu tiên tích hợp 25 TTHC thiết yếu; các tiện ích về thuế, bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh sẽ được nghiên cứu bổ sung sau.

Đến ngày 9-11, Trung tâm đã hoàn thành khảo sát địa điểm, lấy ý kiến các đơn vị và phối hợp chuẩn bị hạ tầng. Một số xã, phường như: Cửa Nam, Thư Lâm, Phúc Thịnh đã chủ động chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trao đổi thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Xuân Hải

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, Tư pháp đã trao đổi về kết quả rà soát, những khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, từ đầu năm 2026, Sở đã cắt giảm 156 TTHC, đồng thời tiếp tục rà soát nhưng dư địa cắt giảm không còn nhiều do nhiều thủ tục có thể đơn giản hóa đã được xử lý trong các đợt trước, trong khi phát sinh thêm thủ tục mới được phân cấp từ Trung ương. Sở kiến nghị thống nhất mốc thời gian, mẫu số tính toán để bảo đảm đánh giá công bằng giữa các đơn vị; đồng thời xem xét cả kết quả rút ngắn thời gian giải quyết và cắt giảm thành phần hồ sơ.

Đại diện Sở Tư pháp trao đổi về việc thẩm định cơ sở pháp lý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công hoàn thiện hồ sơ kiến nghị bộ, ngành đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền Trung ương.

Một tuần hoàn thiện phương án cắt giảm thủ tục

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng ghi nhận sự chủ động của một số sở, ngành trong rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC và thời gian giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu kết luận. Ảnh: Xuân Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu: Cắt giảm tối thiểu 50% số lượng TTHC và 50% thời gian giải quyết. Trong khi kết quả cắt giảm số lượng hiện đã đạt 56,1% trên phạm vi 1.190 thủ tục rà soát, tỷ lệ giảm thêm về thời gian giải quyết mới đạt 33,4%. Vì vậy, các sở, ngành cần tiếp tục rà soát kỹ từng quy trình, không dừng lại ở kết quả đã đạt được; xác định rõ những khâu còn có thể rút ngắn, những thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, qua đó giảm thực chất thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với 194 TTHC đang được đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu làm rõ căn cứ, thẩm quyền và tính khả thi của từng phương án; phân định cụ thể những thủ tục thuộc thẩm quyền thành phố với những thủ tục phải kiến nghị bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bãi bỏ. Việc tính toán kết quả phải thống nhất về phạm vi, mẫu số và thời điểm rà soát, tránh nhầm lẫn giữa số thủ tục đã được cắt giảm thực tế với số mới dừng ở mức đề xuất. Đặc biệt, cần rà soát kỹ nhóm TTHC không phát sinh hồ sơ trong thời gian dài, đánh giá đầy đủ cơ sở thực tiễn trước khi đề xuất bãi bỏ.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát lại phương án, hoàn thiện số liệu và gửi kết quả trong thời hạn một tuần. Sau thời hạn này, thành phố sẽ tổ chức làm việc, kiểm điểm tiến độ, xem xét trách nhiệm những đơn vị chậm triển khai; các trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được tổng hợp, báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu nền tảng dữ liệu, công cụ phục vụ quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình giải quyết TTHC, bảo đảm số liệu được cập nhật, thống nhất và có thể kiểm chứng. Sở Tư pháp phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công rà soát cơ sở pháp lý, đề xuất cơ chế tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đơn giản hóa thủ tục; nghiên cứu phương án triển khai theo từng bước, trong đó có thể xem xét cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với những nội dung cần thiết, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Xuân Hải

Đối với Trạm Công dân số, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sớm hoàn thiện, ban hành kế hoạch thí điểm, tạo cơ sở để doanh nghiệp triển khai lắp đặt và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, địa phương phối hợp bảo đảm điều kiện về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thiết bị sức khỏe trước khi đưa Trạm vào vận hành. Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, đối soát số liệu, đánh giá hiệu quả theo các tiêu chí đã được phê duyệt; chỉ đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo hoặc nhân rộng khi có kết quả thực tế.

Với công tác thu phí, lệ phí, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổ chức thu, hạch toán và đối soát, bảo đảm đúng quy định, minh bạch, không để phát sinh bất cập trong quản lý dòng tiền. Việc phân công trách nhiệm giữa Trung tâm và cơ quan được giao thu phải rõ ràng, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và giảm khối lượng công việc kiêm nhiệm cho cán bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ.