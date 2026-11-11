Hà Nội: Quy hoạch xây dựng phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội

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Chiều 10/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thông tin tại cuộc họp cho biết theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập tổng cộng 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Thành phố đã đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt 125 quy hoạch trong năm 2026. Kết quả đến nay, 4/5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm (do Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập) đã được phê duyệt. Riêng nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026. Cả 5 quy hoạch sẽ trình UBND Thành phố phê duyệt trong tháng 12/2026.

Với 44 quy hoạch chung xã, về cơ bản đều đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhận xét đây là kết quả đáng ghi nhận về tiến độ, song chất lượng các đồ án cần tiếp tục được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu: đối với quy hoạch chung các xã, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất. Việc thẩm định cần tổ chức theo nhóm các xã có vị trí liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển để xem xét đồng bộ, nhất là khả năng kết nối hạ tầng giữa các địa bàn. Không nên xem xét riêng lẻ từng xã mà thiếu đánh giá tổng thể.

Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, cần kế thừa nội dung hợp lý của các quy hoạch đã có, đồng thời rà soát, cập nhật những định hướng phát triển mới. Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý Sở Xây dựng phải nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực, khu vực phát triển, trong đó xem xét đồng bộ các đồ án thuộc cùng một khu vực thay vì chia tách manh mún. Đặc biệt, phải gắn quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

"Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao. Như vậy, nếu chỉ xác định khu chức năng xây dựng, mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội thì khó tạo cơ sở cho địa phương tổ chức điều hành, khai thác tiềm năng và phát triển bền vững", Chủ tịch UBND Thành phố nhận định.

Trên cơ sở đó, ông Vũ Đại Thắng đã đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch phải trả lời được câu hỏi địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao...

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, khối lượng công việc còn rất lớn, lãnh đạo Sở Xây dựng cần phân công cụ thể, huy động toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn vào cuộc, làm việc với tinh thần khẩn trương, liên tục. Đối với Sở Tài chính, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và địa phương, tập trung làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển của những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao...