Hà Nội quy hoạch loạt cầu, đường lớn dọc hai bờ sông Hồng

Bố trí quỹ đất cho loạt tuyến đường sắt

Theo quy hoạch, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Tả Hồng, Hữu Hồng) được xác định là tuyến đường chính đô thị, có quy mô mặt cắt ngang từ 54-73,5m. Tuyến đường gồm đường chính 6 làn xe cơ giới, trong đó phần đường gom có 4 làn xe.

Hà Nội quy hoạch thêm 5 cầu, hầm qua sông Hồng, đồng thời phát triển mạng lưới đường bộ, đường sắt và giao thông công cộng dọc hai bờ sông.

Các tuyến đường cấp đô thị khác được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40-50m, quy mô từ 6-8 làn xe; đường liên khu vực rộng 24-30m, quy mô 4 làn xe; đường khu vực rộng 17-20,5m, quy mô 2-3 làn xe.

Đáng chú ý, mạng lưới giao thông qua sông Hồng sẽ được tăng cường với các công trình cầu, hầm mới. Trong phạm vi quy hoạch hiện có 6 cầu đang thi công gồm: Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Bên cạnh đó, quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng thêm 5 công trình vượt sông gồm cầu Liên Trung, Tầm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Các công trình này góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối hai bờ sông, tăng khả năng liên kết khu vực ven sông với các khu vực đô thị của Hà Nội.

Về đường sắt, quy hoạch dành quỹ đất xây dựng các tuyến đường sắt quốc gia, gồm tuyến Bắc Hồng - Lạc Đạo - Bắc Hồng - Thạch Lỗi và tuyến đường sắt vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi - Thường Tín).

Đối với đường sắt đô thị, khu vực nghiên cứu quy hoạch có các tuyến 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 và 2A. Vị trí, hướng tuyến, quy mô và ranh giới các nhà ga sẽ tiếp tục được xác định cụ thể trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

Cùng với đó, hệ thống giao thông công cộng được định hướng phát triển đồng bộ, đa phương thức, tăng cường kết nối giữa xe buýt, xe buýt nhanh (BRT), vận tải đường thủy với các ga đường sắt đô thị, mạng lưới đi bộ và xe đạp.

Đối với giao thông thủy, quy hoạch ưu tiên các loại hình vận tải xanh, du lịch sinh thái đường thủy, kết hợp hệ thống bến cảng khách du lịch với không gian công cộng ven sông.

Dành không gian ven sông cho người đi bộ, xe đạp

Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch là yêu cầu tổ chức không gian giao thông gắn với không gian công cộng ven sông. Theo đó, khoảng lùi công trình từ mép sông tối thiểu 50-100m được dành để bố trí đường đi bộ, đường xe đạp, bảo đảm kết nối liên tục, thông suốt dọc hai bên bờ sông.

Quy hoạch cũng yêu cầu kiểm soát mật độ xây dựng khoảng 30% tại khu vực ven sông, hạn chế tối đa các tuyến giao thông cơ giới dọc bờ kè, ưu tiên không gian phục vụ hoạt động văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Về tiến độ triển khai, giai đoạn đầu sẽ tập trung thực hiện Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, cùng một số dự án công viên công cộng, công viên bãi sông tại phường Phú Thượng, phường Hồng Hà; khu Phòng khách đô thị, các khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam, Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Các dự án thành phần còn lại sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Thủ đô và khả năng kết nối hệ thống hạ tầng khung.