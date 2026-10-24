Hà Nội quy hoạch 9 công trình tại Đại học Xây dựng, cao tối đa 20 tầng

Theo văn bản số 2937/UBND-HTĐTMT ngày 7/10/2026, UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại khu đất số 55 Giải Phóng và số 72 Trần Đại Nghĩa với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 3,57ha.

Đại học Xây dựng Hà Nội được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại 2 khu đất ở phường Bạch Mai.

Quy hoạch 9 công trình phục vụ đào tạo, nghiên cứu

Cụ thể, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thuộc phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, gồm hai khu đất.

Khu đất số 55 Giải Phóng có tổng diện tích khoảng 27.914m². Phía Bắc giáp Đại học Bách khoa Hà Nội; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường Giải Phóng và phía Đông giáp đường Trần Đại Nghĩa.

Khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa có diện tích khoảng 7.747m². Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp Đại học Kinh tế Quốc dân; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và phía Đông giáp đường Trần Đại Nghĩa.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 35.661m². Trong đó, khu đất số 55 Giải Phóng có khoảng 1.027m² nằm trong chỉ giới đường đỏ và 26.887m² nằm ngoài chỉ giới đường đỏ.

Tại khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa, diện tích trong chỉ giới đường đỏ khoảng 999m², diện tích ngoài chỉ giới khoảng 6.748,3m².

Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khu đất số 55 Giải Phóng có diện tích xây dựng công trình khoảng 8.188,5m², mật độ xây dựng khoảng 30,5%, tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi khoảng 88.033m², hệ số sử dụng đất 3,3 lần. Công trình có quy mô từ 1 - 20 tầng nổi và 1 - 2 tầng hầm.

Tại khu đất này, quy hoạch bố trí 7 hạng mục công trình chính. Nhà A3 cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, có chức năng nhà đa năng; nhà A2 cao 8 tầng nổi và 2 tầng hầm, phục vụ, hỗ trợ học viên và các hoạt động học viên.

Nhà H1 cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, phục vụ giảng dạy, đào tạo thông minh; nhà G3 cao 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, là trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức sự kiện.

Nhà H4 cao từ 9 - 16 tầng nổi và 1 tầng hầm, được quy hoạch làm tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhà H3 cao 7 tầng nổi và 2 tầng hầm, phục vụ giảng dạy, đào tạo thông minh; nhà H2 cao 4 tầng nổi, bố trí thư viện và trung tâm tri thức số.

Khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa có diện tích xây dựng khối đế khoảng 3.584m²; mật độ xây dựng khối đế khoảng 53,1%, khối tháp khoảng 34,8%. Tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi khoảng 21.273,4m², hệ số sử dụng đất 3,2 lần.

Quy hoạch gồm hai hạng mục H5 và H6, phục vụ ký túc xá và hoạt động thể chất, cao từ 2-8 tầng nổi và có 1 tầng hầm.

Tại cả hai khu đất, tầng hầm được bố trí phục vụ đỗ xe, hệ thống kỹ thuật và các chức năng dịch vụ, tiện ích của nhà trường.

Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, sân vườn và giao thông nội bộ. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nêu trên là chỉ tiêu tối đa; diện tích và thông số chính xác sẽ được xác định trong các bước triển khai tiếp theo của dự án đầu tư.

Tổ chức không gian theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch tổng mặt bằng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt; khai thác hiệu quả quỹ đất, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố và đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở giáo dục, đào tạo trong tương lai.

Mục tiêu trọng tâm là tái cấu trúc không gian Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo hướng đô thị nén, tích hợp đa chức năng, hướng tới phát triển nhà trường thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng.

Đồng thời, trường được định hướng giữ vai trò nòng cốt trong mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về vật liệu mới, công nghệ xây dựng thuộc nền tảng Công nghiệp 4.0.

Quy hoạch xác định giải pháp sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và bố trí công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, giao thông và cảnh quan khu vực.

Đây cũng là cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phương án yêu cầu tuân thủ các chỉ tiêu của Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, bảo đảm khoảng lùi kiến trúc, khoảng cách an toàn, an toàn giao thông và các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Không gian được định hướng phân tách rõ khu vực cần sự yên tĩnh phục vụ học tập, nghiên cứu, quản lý với khu vực tập trung đông người như hội trường, dịch vụ sinh viên, ký túc xá và thể dục thể thao, qua đó hạn chế chồng chéo tiếng ồn và xung đột giao thông.

Hai công trình được xác định là điểm nhấn kiến trúc của khuôn viên trường. Tại khu vực cổng chính số 55 Giải Phóng, nhà A3 cao 20 tầng nổi tạo điểm nhấn về tầng cao và đóng góp vào cảnh quan tuyến đường Giải Phóng.

Tại khu vực cổng đường Trần Đại Nghĩa, nhà H4 cao từ 9 - 16 tầng đóng vai trò nhận diện cảnh quan của trường.

Các công trình được định hướng theo phong cách kiến trúc hiện đại, sử dụng hình khối đơn giản, khỏe khoắn, bảo đảm sự thống nhất tổng thể nhưng vẫn phân biệt đặc trưng giữa khu giảng dạy, nghiên cứu và khu ký túc xá.

Thiết kế ưu tiên gam màu tươi sáng, hiện đại; tăng cường chiếu sáng và thông gió tự nhiên cho phòng học, phòng nghiên cứu, thư viện và phòng ở; đồng thời có giải pháp chắn nắng hiệu quả đối với mặt đứng hướng Tây.

Về giao thông và bãi đỗ xe, quy hoạch xác định khu đất số 55 Giải Phóng tiếp giáp đường Giải Phóng có mặt cắt ngang điển hình 90m, đường Trần Đại Nghĩa khoảng 25,75m và tuyến đường nhóm nhà ở vào nhà rộng 4m.

Khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa tiếp giáp tuyến đường Trần Đại Nghĩa rộng khoảng 25,75m và tuyến đường cấp khu vực theo quy hoạch ở phía Nam rộng 13,5m. Hệ thống giao thông nội bộ được tổ chức kết hợp sân vườn, cây xanh và các lối đi trong khuôn viên.

Hai bãi đỗ xe được quy hoạch tại hai khu đất để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, viên chức và người học. Tại số 55 Giải Phóng, tổng diện tích sàn hầm khoảng 24.234,3m²; tại số 72 Trần Đại Nghĩa, diện tích sàn hầm để xe khoảng 4.990m².

Vị trí lối lên xuống tầng hầm, sảnh ra vào và các tuyến giao thông nội bộ sẽ tiếp tục được nghiên cứu nhằm bảo đảm kết nối an toàn, hạn chế xung đột với giao thông khu vực và đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. Nước mưa từ mái nhà, sân vườn và đường nội bộ được thu gom qua hệ thống cống, rãnh và ga thu trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước khu vực.

Cao độ nền tối thiểu được xác định là 6,5m tại khu đất số 55 Giải Phóng và 6,4m tại khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa.

Trong các bước tiếp theo, phương án thiết kế cần tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kiến trúc, thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, tiếp cận cho người khuyết tật và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch cũng định hướng áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, phát triển công trình xanh, bền vững và tăng cường không gian cây xanh phù hợp điều kiện khí hậu.