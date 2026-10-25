Hà Nội quy hoạch 6 tuyến đường sắt mới

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng đang thẩm định, xem xét phê duyệt quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP Hà Nội.

Dự thảo quy hoạch chi tiết 11 tuyến đường sắt quốc gia và 39 ga, gồm 4 ga đầu mối, 35 ga trung gian và ga kỹ thuật. Đồng thời, quy hoạch xác định vị trí tổ hợp công nghiệp đường sắt và các nút giao giữa đường sắt với đường sắt, đường bộ với đường sắt.

Trong tổng số 11 tuyến, có 5 tuyến đường sắt hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 179km nằm trong phạm vi nghiên cứu, gồm Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.