Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đã xác định 279 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 48 xã, phường, với tổng diện tích hơn 17.726ha. Trong đó, có 85 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao và 194 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung khác. Thực hiện chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030, thành phố tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu... Hà Nội hiện là địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất Đồng bằng sông Hồng với khoảng 153.000ha, sản lượng đạt gần 880.000 tấn mỗi năm.

Những năm gần đây, cơ cấu giống lúa trên địa bàn đã có sự chuyển dịch rõ nét. Tỷ lệ lúa chất lượng cao ngày càng tăng, chiếm phần lớn diện tích gieo trồng. Đặc biệt, trên 90% diện tích sử dụng giống lúa ngắn ngày, giúp tăng vụ, nâng cao hiệu quả canh tác, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Toàn thành phố đã hình thành hơn 200 vùng sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích khoảng 40.000ha. Trong đó, có 16 vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại 16 xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 10-15% so với phương thức canh tác truyền thống. Những vùng sản xuất này vừa bảo đảm chất lượng đồng đều vừa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ảnh: Phạm Hùng

Sản xuất nông nghiệp tập trung nhằm khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên, hạ tầng và đặc thù của từng địa phương. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện tổ chức sản xuất quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ nông sản.Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, công nghệ cao, bền vững, tầm nhìn 100 năm. Đây là định hướng dài hạn nhằm tổ chức lại ngành nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Tiếp tục mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Đồng thời đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản và kinh doanh nông, lâm, thủy sản; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm chất lượng, an toàn.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, điều chỉnh diện tích trồng lúa phù hợp với điều kiện thực tế, tăng tỷ trọng giống lúa chất lượng cao; mở rộng diện tích rau, hoa và cây cảnh. Đối với những diện tích trồng lúa ở khu vực khó khăn về tưới tiêu, thành phố định hướng chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.