Đến nay, Hà Nội đã xác định 279 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 48 xã, phường, với tổng diện tích hơn 17.726ha. Trong đó, có 85 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao và 194 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung khác.

Mô hình trồng dưa lưới hữu cơ tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Việc hình thành các vùng sản xuất này nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng và đặc thù của từng địa phương, đồng thời tạo điều kiện tổ chức sản xuất quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, công nghệ cao, bền vững, tầm nhìn 100 năm. Đây là định hướng dài hạn nhằm tổ chức lại ngành Nông nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hóa và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Trên cơ sở này, việc lựa chọn mô hình, ngành hàng và phương thức sản xuất sẽ gắn với điều kiện thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, nguồn lực và hạ tầng nông nghiệp. Qua đó, Hà Nội hướng tới xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, góp phần bảo đảm nguồn cung nông sản và nâng cao chất lượng sống của người dân.