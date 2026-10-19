Hà Nội quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan phòng học STEM tại Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND gồm 4 Chương, 29 Điều quy định trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND), bao gồm: Trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Điều 6 Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND; Quy định chi tiết chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Điều 10 Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND.

Trình tự, thủ tục thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, thu hồi kinh phí hỗ trợ, xem xét chấp nhận rủi ro và các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ.

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Đối tượng áp dụng là Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội (Quỹ), các cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND.

Các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND. Các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, tư vấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và các hoạt động khác có liên quan. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Việc thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4; kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định này được bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và các quy định của pháp luật có liên quan; điều kiện và tiêu chí hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 18 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội được ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.