Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 162/2026/QĐ-UBND ngày 19/11/2026, quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại xã Đông Anh. Ảnh: Quang Thái.

Quyết định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với loại hình dự án này.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân lập và trình hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan tiếp nhận.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm giấy tờ ngoài các thành phần hồ sơ đã được quy định. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chỉ chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc phạm vi cho ý kiến, thẩm định, phê duyệt, quyết định theo quy định; không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Về hình thức nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân gửi một bộ hồ sơ theo một trong ba phương thức: Trực tiếp; thông qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi các tệp tin chứa bản sao điện tử thành phần hồ sơ gốc qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với trường hợp tệp tin có dung lượng lớn, không thể gửi qua dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Nếu nộp hồ sơ theo hai hình thức này, cơ quan tiếp nhận phải ký biên bản giao nhận hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trong đó ghi rõ ngày, giờ giao nhận. Các tài liệu phải được gửi bằng bản chính hoặc bản sao hợp lệ theo quy định pháp luật.

Quyết định cũng xác định rõ đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đáng chú ý, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận được hồ sơ hợp lệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển đến.